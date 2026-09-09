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Carballo

Aplazada para el día 17 la degustación de pescado de Laxe en la plaza carballesa

Redacción Carballo
09/09/2026 18:34
Miguel Mosteiro (derecha) en una pasada cita del GALP
Miguel Mosteiro (derecha) en una pasada cita del GALP
EC
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La degustación gratuita de tapas elaboradas con pescado de la lonja de Laxe prevista para este jueves en el mercado de Carballo se aplaza para la el día 17. Las tapas serán preparadas por el cocinero Miguel Mosteiro.

Se trata de una actividad organizada por la cofradía de pescadores de Laxe con el apoyo del GALP Costa da Morte y el Concello de Carballo. Está previsto repartir unas 400 tapas entre el público asistente.

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