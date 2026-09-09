Carballo pone el foco en la movilidad más inclusiva: “Todos podemos contribuír a mellorala”

Acto de presentación de la Semana Europea da Mobilidade Mar Casal

Carballo celebrará a partir de este domingo y durante diez días la Semana Europea da Mobilidade bajo el lema ‘Mobilidade para todas as persoas’, con 16 propuestas en las que tendrán cabida la accesibilidad, la seguridad vial, la bicicleta y los desplazamientos a pie, pero también el deporte, el patrimonio, el juego y la convivencia en el espacio público.

Este miércoles, durante la presentación del programa, el concejal de Mobilidade, Juan Seoane, incidió precisamente en esa variedad: “Quixemos deseñar unha programación moi diversa, para todas as idades e capacidades, que combina educación viaria, deporte, lecer, patrimonio, inclusión e convivencia”. Una combinación que, añadió, refleja que la movilidad afecta a numerosos ámbitos de la vida cotidiana y que “todos e todas podemos contribuír a mellorala”.

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La programación comenzará este domingo con la undécima Ruta da Bicicleta por Sísamo. A partir de ahí, las actividades se trasladarán a diferentes puntos del municipio y buscarán implicar a públicos muy distintos. El lunes, la Praza do Concello acogerá un circuito infantil de seguridad vial antes de que una ruta ciclista recorra distintos barrios de la localidad. El miércoles, los menores de seis años tendrán su propia actividad con ‘Seguridade viaria con Apego’.

Quixemos deseñar unha programación moi diversa, para todas as idades e capacidades, que combina educación viaria, deporte, lecer, patrimonio, inclusión e convivencia Juan Seoane, concejal de Mobilidade

La bicicleta será uno de los principales hilos conductores, pero no únicamente para quienes ya están acostumbrados a utilizarla. ‘Arranxa a túa bici’ enseñará el jueves 17 a resolver reparaciones básicas, mientras que el lunes 21 se ofrecerá una actividad para personas de cualquier edad que todavía no sepan montar. El programa incluye asimismo una ruta de ida y vuelta entre Carballo y Razo el sábado 19.

La apuesta por una movilidad que pueda llegar a personas con diferentes capacidades se hará especialmente visible el viernes 18. Coincidiendo con el Día de la Accesibilidad, la Asociación Íntegro y la Fundación ENKI llevarán a la Praza do Concello un circuito de bicicletas adaptadas abierto a todo el público.

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La inclusión volverá a estar presente el domingo 20 con el estreno del Circuíto Un Paso Máis. No habrá cronómetros ni clasificaciones: cada participante podrá afrontar los diferentes retos a su ritmo y podrán sumarse personas de todas las edades y capacidades.

La jornada coincidirá además con el Día sin Coches y convertirá durante buena parte del día la Praza do Concello en un espacio para jugar, con juegos gigantes y populares, taller de chapas, animación infantil y karts a pedales.

La actividad física tendrá otras citas a lo largo de la semana. El miércoles 16 partirá desde el aparcamiento de la rúa Perú una marcha nórdica por las sendas Cicl-Ando Carballo, la misma red que servirá de recorrido para la salida ciclista hasta Razo del sábado. Ese día habrá además una propuesta diferente en la Praza do Concello: ‘Do circuíto ao simulador’, que combinará una experiencia de pilotaje virtual con la exposición de una barqueta de competición.

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El programa llegará a su última jornada el martes 22 con ‘A Oca da Igualdade’, que incorporará la perspectiva de la igualdad y el feminismo al uso compartido del espacio público. Será una de las últimas citas de una programación en la que colaboran, junto a distintas áreas municipales, la Asociación de Veciños Santiago Apóstol de Sísamo, el Club Ciclista Carballo, Senda Nova, Íntegro y Un Paso Máis, además de Policía Local, Protección Civil, María Vilanova y O’Largo SIM Experience.

Visitas al patrimonio local

La Semana Europea da Mobilidade servirá también para acercarse a lugares e historias de Carballo a pie. El martes 15, Senda Nova guiará una caminata por la Ruta dos Muíños do Pan. Dos días después, Hadrián García conducirá una visita nocturna a la torre del reloj y al archivo municipal.

El segundo recorrido por el patrimonio invisible llegará el martes 22, como cierre de la programación, y seguirá las huellas que el agua ha dejado en el casco urbano. Tres propuestas que aprovecharán los desplazamientos a pie para mirar el territorio y el patrimonio local desde otra perspectiva.