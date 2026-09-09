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Carballo

Disfraces, obstáculos y agua para superar el I Circuito Un Paso Máis

La actividad está incluida en el programa de la Semana Europea da Mobilidade de Carballo

Redacción Carballo
09/09/2026 20:43
Circuito de Un Paso Máis
Circuito de Un Paso Máis
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Carballo estrenará el próximo domingo 20 de septiembre el I Circuito Un Paso Máis, una prueba de obstáculos en la que competir será lo de menos. La actividad, incluida en la programación de la Semana Europea da Mobilidade, está abierta a personas de todas las edades y condiciones físicas y tendrá además carácter solidario, ya que la recaudación se destinará a los proyectos de la Agrupación Deportiva Un Paso Máis.

El circuito se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas en el entorno de la Praza do Concello y el Xardín Municipal. En lugar de cronómetros y clasificaciones, la propuesta estará pensada para que cada participante pueda afrontar los obstáculos a su ritmo, acompañado durante toda la mañana por música y animación.

Acto de presentación de la Semana Europea da Mobilidade

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Los disfraces serán también bienvenidos. La organización anima a los participantes a acudir caracterizados para añadir color y humor al recorrido, aunque hay otro elemento que convendrá llevar preparado: un chubasquero. El agua formará parte de las sorpresas que encontrarán quienes se atrevan con el circuito.

La jornada tampoco terminará al superar el último obstáculo. Al finalizar se realizará un sorteo de productos y servicios entre las personas inscritas, por lo que será necesario conservar el dorsal hasta el cierre del evento.

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La participación estará limitada a 500 dorsales y las inscripciones ya pueden realizarse a través de la plataforma Rockthesport. La reserva incluye el pago de una cuota solidaria y todo lo recaudado a través de los dorsales se destinará íntegramente a financiar los proyectos sociales, deportivos e inclusivos que desarrolla Un Paso Máis.

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