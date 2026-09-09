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Carballo

El BNG reclama al Estado reforzar el personal y los medios de la oficina del INSS de Carballo

Néstor Rego denuncia el colapso de la cita previa 

Redacción Carballo
09/09/2026 19:08
Oficina de la Seguridad Social
Archivo
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El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclama al Gobierno central adoptar de manera urgente las medidas necesarias para reforzar el personal y los medios de la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Carballo. Los nacionalistas denuncian que este servicio arrastra "importantes deficiencias", teniendo en cuenta que presta servicio tanto a la localidad como al resto de la comarca.

El BNG señala que la oficina funciona actualmente "con menos de la mitad del personal necesario", una situación que está provocando "importantes dificultades" para la ciudadanía que necesita realizar trámites. A la falta de personal se une "el colapso del sistema de cita previa, que dificulta o incluso impide obtener una atención en tiempo y forma", advierte en BNG.

Rego denuncia que esta situación está obligando a muchas personas a desplazarse a otras localidades para poder realizar sus trámites o incluso acudir al Rexistro del Concello carballés para presentar documentación.

Non é aceptábel que unha persoa que precisa realizar un trámite ante a Seguranza Social non poida ser atendida porque non consegue unha cita ou que teña que desprazarse decenas de quilómetros para poder exercer un dereito” denuncia el diputado nacionalista.

Por ello, el BNG reclama al Gobierno reforzar de manera inmediata el cuadro de personal en la oficina carballesa, a la vez que exige resolver las deficiencias existentes en la recepción y registro de documentación. 

O Estado ten a obriga de garantir uns servizos públicos accesíbeis e de calidade. Non pode converter a falta de persoal e o colapso da cita previa nunha barreira para acceder ás prestacións e aos dereitos da Seguranza Social” señala Néstor Rego.

El BNG pide también recuperar una atención presencial "suficiente y adecuada" en las oficinas. 

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