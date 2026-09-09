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Carballo

La biblioteca Rego da Balsa acoge este jueves la presentación literaria de 'Sueños: una lección sobre la soledad y la amistad'

De Jaime Rafael Contreras Lorenzana

Redacción Carballo
09/09/2026 18:56
Biblioteca Rego da Balsa de Carballo
Biblioteca Rego da Balsa de Carballo
Cedida
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La biblioteca Rego da Balsa de Carballo acoge este jueves la presentación literaria de 'Sueños: una lección sobre la soledad y la amistad', de Jaime Rafael Contreras Lorenzana.

La obra propone una historia protagonizada por Coello y Mono, que descubren un libro mágico que los conduce a una aventura en la que aprenderán el valor de la verdadera amistad, la importancia de saber escuchar y la necesidad de encontrar la propia luz incluso en los momentos de soledad.

La actividad está pensada para todos los públicos a partir de cuatro años y durará sobre hora y media. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del auditorio de la biblioteca.

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