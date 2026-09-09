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Carballo

La Coral Polifónica Bergantiños triunfa en el homenaje a Marcial del Adalid en A Coruña

La agrupación carballesa participó en el Teatro Colón de A Coruña en los actos del bicentenario del compositor 

Redacción Carballo
09/09/2026 21:03
Actuacion Coral Polifonica de Bergantiños (2)
Actuacion de la Coral Polifonica de Bergantiños en el acto
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La Coral Polifónica de Bergantiños fue una de las protagonistas del homenaje que la Real Academia Galega de Belas Artes rindió este miércoles al compositor Marcial del Adalid con motivo del bicentenario de su nacimiento. La formación carballesa actuó en el Teatro Colón de A Coruña dentro de un encuentro que reunió a ocho de las instituciones corales distinguidas con la Medalla “Marcial del Adalid”.

Estuvo acompañada de Cantigas e Agarimos (Santiago), la Coral Polifónica El Eco (A Coruña) y el Real Coro Toxos e Froles (Ferrol). Bajo el título ‘Bicentenario Marcial del Adalid. A memoria cantada. 1826-2026’, la celebración continúa este jueves con recitales a cargo de la Coral De Ruada (Ourense), de la Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, del Coro Galego Cántigas da Terra (A Coruña) y de la Coral Polifónica Follas Novas (A Coruña).

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