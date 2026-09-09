Más de 12.000 alumnos vuelven a las aulas en la Costa da Morte con relativa normalidad 

Alumnado entrando en el CEIP Bergantiños este miércoles Mar Casal

Más de 12.000 alumnos regresaron este miércoles a las aulas en la Costa da Morte con relativa normalidad. Convivencia con las obras, falta de plazas de comedor y las vacantes de profesorado pendientes que se irán ircoporando en los próximos días, fueron la tónica de esta primera jornada del nuevo curso.

Educación Primaria es la etapa con más alumnado, con un total de 5.089; seguida de los 3.830 de ESO; 2.052 de Infantil y 1.063 de Bachillerato. En Carballo se concentra un tercio de los estudiantes de la comarca, que suman 3.688 entre todas las etapas. Le sigue a bastante distancia A Laracha, con 1.331; Cee, con 1.190; Santa Comba, con 932; y Coristanco, con 694. En el lado opuesto se sitúa Dumbría con 59 alumnos en el único colegio del municipio, el CEIP Santa Eulalia. E toda la Costa da Morte, sumando Santa Comba, Mazaricos y Cerceda, suman 12.047 alumnos.

El alumnado de cuarto de Infantil todavía tiene durante esta semana y la próxima para ir incorporándose de forma paulatina en sus respectivos centros, con el período de adaptación que marca estas primeras jornadas. Entre los más veteranos, sentimientos encontrados de alegría y tristeza en este primer día, al reencontrarse con los amigos y poner fin al tiempo de vacaciones.

En los colegios Bergantiños y Fogar de Carballo se han quedado sin plaza de comedor 66 alumnos, por lo que las familias reclaman a Educación una solución urgente que les permita conciliar la vida familiar y laboral.

Las familias acompañan a sus hijos en el primer día de clase Mar Casal

En el colegio de Baíñas (Vimianzo), donde hubo varias protestas en los últimos días por los recortes del profesorado, pasando a seis a cuatro y la agrupación del alumnado por ciclos, se ha asignado este miércoles un nuevo docente a media jornada para impartir algunas materias. También se han asignado otros profesores en los centros de la comarca que estaban pendientes y así continuarán durante los próximos días, puesto que se están cubriendo las vacantes en toda Galicia y no dan abasto ante la elevada carga de trabajo.

En el IES Eduardo Pondal de Ponteceso, el CEIP Areal de Camariñas, el IES Barrié de la Maza de Santa Comba o el CPI O Cruce de Cerceda las obras que se están ejecutando tendrán que convivir con las clases durante los próximos meses.