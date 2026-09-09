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Carballo

Medio siglo de historia de Aspaber, en la Praza do Concello de Carballo 

El viernes se inaugura una exposición que resume los 50 años de vida de la entidad 

Redacción Carballo
09/09/2026 20:20
Foto de familia en el acto del 50 aniversario de la entidad
Foto de familia en el acto del 50 aniversario de la entidad
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Aspaber continúa con la programación especial de su 50 aniversario con una exposición en la Praza do Concello de Carballo que recorre las cinco décadas de historia de la entidad. Será inaugurada este viernes 11 de septiembre (11.30 horas) y se podrá ver hasta el día 30. La muestra lleva por título "Aspaber 50 anos: traxectoria, compromiso e futuro". 

Compuesta por cinco cubos expositivos, la muestra resume de forma visual la evolución de Aspaber, desde unos inicios muy complicados en el contexto social de la post dictadura, hasta convertirse en la asociación de referencia que es en la actualidad. 

La exposición permitirá acercar a la ciudadanía una historia que es también parte de la memoria social de Carballo y de la comarca. "50 anos de cambios na maneira de entender e atender a discapacidade, pero tamén de traballo de persoas usuarias, familias, profesionais e todas aquelas persoas que contribuíron ao crecemento de Aspaber", subrayan desde la entidad. 

En la actualidad atiende a 120 personas a través de sus diferentes centros y servicios. Cuenta con 39 profesionales, además de 70 trabajadores en el centro especial de empleo. La entidad cuenta con centro ocupacional, centro de día, residencia y centro especial de empleo, a los que se suman los servicios de comedor, transporte, fisioterapia, logopedia, atención psicológica, trabajo social y atención a las familias.

Su ámbito de actuación abarca actualmente 13 concellos: Carballo, Malpica, A Laracha, Arteixo, Laxe, Ponteceso, Coristanco, Zas, Tordoia, Cerceda, A Coruña, Santa Comba y Cabana.

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