Arranca un nuevo curso en el Conservatorio de Carballo

Presentación del nuevo curso este jueves en el Conservatorio Mar Casal

El Conservatorio Profesional de Música de Carballo (CMUS) arrancó este jueves el nuevo curso escolar, con el acto de presentación para el alumnado en el auditorio del Pazo da Cultura, donde dieron la bienvenida a todos los estudiantes, especialmente a las nuevas incorporaciones.

Los horarios de las materias colectivas de los alumnos ya están publicados, aunque quedan pendientes para la elección de los instrumentos. También se realizará otra presentación individual para la música de cámara. El acto de presentación estuvo amenizado por alumnado del centro.