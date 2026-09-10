Cabeza Quiles, en la memoria de Carballo

Nueva sesión de Carballo na Memoria en homenaje a Cabeza Quiles Mar Casal

Las Xornadas Carballo na Memoria estuvieron dedicadas este jueves a Fernando Cabeza Quiles, el autor muy vinculado a este proyecto y participante habitual en las ediciones anteriores.

La programación comenzó en las Escolas do Xardín Agra de Caldas con la intervención “Os nomes da terra”, a cargo de Rocío Romar Roel, profesora de Geografía e Historia y experta en toponimia. La sesión fue presentada por Fina Pacoret.

La jornada sirvió para recordar a Fernando Cabeza Quiles, el autor experto en toponimia fallecido recientemente de forma repentina. La jornada se completó con una ruta por la microtoponimia carballesa guiada por Xurxo Souto, profesor, músico, escritor y dinamizador cultural, que ahora recoge el testigo de Cabeza Quiles.

Xurxo Souto en las jornadas y guía por la toponimia de Carballo Mar Casal

La propuesta da continuidad a una de las líneas de trabajo más importantes de Carballo na Memoria, la recuperación de los nombres tradicionales del territorio y de las historias que guardan, que también conocía Cabeza Quiles.

La siguiente actividad de Carballo na Memoria tendrá el próximo 17 de septiembre, con una de las principales novedades de esta edición. A las 21.00 horas tendrá lugar la primera ruta por el patrimonio invisible de Carballo, guiada por el historiador y dinamizador cultural Hadrián García. Se realizará una visita nocturna a la Casa do Concello para conocer el reloj y el archivo municipal. La siguiente será el día 22 para conocer la historia de las aguas termales.