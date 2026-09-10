Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Cabeza Quiles, en la memoria de Carballo

El experto en toponimia estuvo muy presente en la sesión, que incluyó una visita guiada con Xurxo Souto

Redacción Carballo
10/09/2026 20:47
Nueva sesión de Carballo na Memoria en homenaje a Cabeza Quiles
Nueva sesión de Carballo na Memoria en homenaje a Cabeza Quiles
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Las Xornadas Carballo na Memoria estuvieron dedicadas este jueves a Fernando Cabeza Quiles, el autor muy vinculado a este proyecto y participante habitual en las ediciones anteriores.

La programación comenzó en las Escolas do Xardín Agra de Caldas con la  intervención “Os nomes da terra”, a cargo de Rocío Romar Roel, profesora de Geografía e Historia y experta en toponimia. La sesión fue presentada por Fina Pacoret.

La jornada sirvió para recordar a Fernando Cabeza Quiles, el autor experto en toponimia fallecido recientemente de forma repentina. La jornada se completó con una ruta por la microtoponimia carballesa guiada por Xurxo Souto, profesor, músico, escritor y dinamizador cultural, que ahora recoge el testigo de Cabeza Quiles. 

Xurxo Souto en las jornadas y guía por la toponimia de Carballo
Xurxo Souto en las jornadas y guía por la toponimia de Carballo
Mar Casal

La propuesta da continuidad a una de las líneas de trabajo más importantes de Carballo na Memoria, la recuperación de los nombres  tradicionales del territorio y de las historias que guardan, que también conocía Cabeza Quiles. 

La siguiente actividad de Carballo na Memoria tendrá el próximo 17 de septiembre, con una de las principales novedades de esta edición. A las 21.00 horas tendrá lugar la primera ruta por el patrimonio invisible de Carballo, guiada por el historiador y dinamizador cultural Hadrián García. Se realizará una visita nocturna a la Casa do Concello para conocer el reloj y el archivo municipal. La siguiente será el día 22 para conocer la historia de las aguas termales. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Nueva sesión de Carballo na Memoria en homenaje a Cabeza Quiles

Cabeza Quiles, en la memoria de Carballo
redacción carballo
Dolores Fernández García, directora de Aspaber

Dolores Fernández | “Queremos compartir coa cidadanía e facer pública a historia de 50 anos de Aspaber”
Maricarmen Suárez Alvite
Presentación del nuevo curso este jueves en el Conservatorio

Arranca un nuevo curso en el Conservatorio de Carballo
redacción carballo
La Praza do Concello de Carballo

Una única oferta para ejecutar la reurbanización de la Praza do Concello de Carballo
A. Pérez Cavolo