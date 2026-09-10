El canal de Baldaio vuelve a amenazar con cerrarse un mes después de su reapertura

Varios vecinos de Baldaio siguiendo atentamente los trabajos que se ejecutaron en agosto Mar Casal

La evolución de la laguna de Baldaio vuelve a encender las alertas apenas unas semanas después de la reapertura del canal. La reducción progresiva de su anchura y del intercambio de agua con el mar ha llevado al Concello de Carballo a activar la comisión técnica de seguimiento prevista en el protocolo firmado en agosto, que se reunirá el próximo 23 de septiembre en Santiago.

El Concello solicitó formalmente la convocatoria el pasado 4 de septiembre ante el riesgo de que la acumulación de arena pueda provocar un nuevo cierre. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural respondió cuatro días después fijando la reunión para las 11.00 horas en la sede de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, en San Lázaro.

En ella estarán representadas las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y do Mar, el Concello de Carballo y la Demarcación de Costas del Estado. Sobre la mesa estará la evolución experimentada por el canal desde la actuación que permitió reabrirlo en agosto, después del prolongado cierre sufrido este año.

Non ten sentido esperar a que a canle estea completamente pechada para empezar a buscar solución Miguel Vales, concejal de Medio Ambiente

Según advierte el gobierno local, actualmente puede apreciarse sobre el terreno una pérdida progresiva de anchura y sección, acompañada de una disminución del caudal de intercambio entre la laguna y el océano. El Concello pretende que los técnicos determinen la eficacia de la intervención realizada y valoren qué medidas son necesarias para mantener abierta esa comunicación.

“O que queremos é anticiparnos. Temos un protocolo precisamente para poder facer un seguimento conxunto da situación e actuar coordinadamente, e non ten sentido esperar a que a canle estea completamente pechada para empezar a buscar solución”, señala el concejal de Servizos, Medio Ambiente, Praias e Protección Civil, Miguel Vales.

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El Concello plantea que, si la evaluación concluye que es necesario intervenir, los organismos competentes de la Xunta ejecuten trabajos de mantenimiento o apertura para conservar la conexión con el mar, con la colaboración municipal prevista en el protocolo. Serían, en cualquier caso, medidas transitorias mientras no se ejecute una solución estable para el funcionamiento del canal.

La convocatoria supone además la primera activación a petición municipal del mecanismo de seguimiento establecido tras la crisis vivida este año en Baldaio. Entre las funciones de la comisión figura precisamente analizar conjuntamente las dinámicas litorales y los condicionantes que afectan al espacio natural.

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El alcalde, Daniel Pérez, defiende que la reunión debe permitir abandonar una dinámica basada en intervenir cuando el problema ya se ha producido. “Temos que avanzar cara a un seguimento continuado, coordinación entre administracións e unha solución que dea estabilidade á canle respectando, por suposto, os valores ambientais dun espazo excepcional”, señala.