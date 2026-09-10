Una única oferta para ejecutar la reurbanización de la Praza do Concello de Carballo

La Praza do Concello de Carballo Cedida

Una empresa carballesa, Construcciones Vázquez y Reino, es la que única que se ha presentado a la licitación del contrato de reurbanización integral de la Praza do Concello de Carballo que se cofinanciará con fondos europeos. Es la segunda vez que el Ayuntamiento saca a licitación el contrato valorado en 1,88 millones de euros tras quedar desierto el primer concurso a principios de verano.

Si bien el Concello introdujo algunas modificaciones en los pliegos para hacer más atractivo el contrato, el proyecto de obra sigue siendo prácticamente el mismo y no solo incluye la Praza do Concello, sino también la calle Cervantes y un tramo de la Gran Vía.

Tal y como se informó en su momento, el proyecto plantea que todo este espacio funcione como una plataforma única de convivencia, situando las zonas de circulación peatonal y rodada a la misma cota y eliminando bordillos, desniveles y otras barreras arquitectónicas.

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Uno de los cambios más visibles será la demolición de la antigua cafetería Sinagoga, cerrada desde 2019. El proyecto considera inviable técnica y económicamente adaptar el inmueble a las actuales condiciones de accesibilidad y propone recuperar el espacio que ocupa para la plaza. Su desaparición permitirá además ampliar la superficie disponible frente al Mercado Municipal para los puestos de la feria y otras actividades comerciales.

Precisamente, la conexión entre el Concello y el mercado será uno de los puntos que cambiarán de forma más notable. Se eliminarán parterres, bordillos y la valla que actualmente separa el Ayuntamiento del acceso al mercado, al tiempo que se ensanchará la acera de Cervantes suprimiendo una línea de aparcamiento. La intención es crear una conexión más directa entre la calle, la plaza y el edificio del mercado.

Un centro más verde

La vegetación ganará presencia especialmente en Cervantes y Gran Vía, donde el proyecto contempla 42 nuevos árboles de diferentes especies y 120 metros cuadrados de pavimento drenante. En la plaza se conservará el arbolado existente y los alcorques de los ejemplares de mayor porte pasarán de cuatro a nueve metros cuadrados, aumentando la superficie permeable alrededor de ellos. El nuevo diseño incorpora también 23 bancos, diez de tres metros de longitud y otros trece de 1,75 metros.

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La obra aprovechará la apertura del pavimento para renovar buena parte de las infraestructuras soterradas. En Cervantes y Gran Vía se sustituirán las antiguas redes de saneamiento y pluviales, actualmente ejecutadas en tubería de hormigón y en su última fase de vida, por nuevos colectores. La plaza contará además con una nueva red de pluviales destinada a recoger progresivamente el agua y evitar que termine concentrándose en la calle Colón.

También se renovará la red de abastecimiento, incluidas las tuberías de fibrocemento existentes, y se prepararán nuevas canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. El alumbrado público se redistribuirá y modernizará con el objetivo de reducir el consumo y la contaminación lumínica.

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Esta actuación se completará con la reurbanización de las calles Túnel y Cesteiro, cuyo contrato también tendrá que volver a salir a licitación tras quedar desierto, y con la reforma de la primera planta del mercado, que está en contratación también por segunda vez al no presentarse ninguna oferta al primer concurso.