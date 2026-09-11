A la búsqueda de gangas en el MercaEdillo de Carballo

El MercaEdillo de Carballo Mar Casal

La zona de Rego da Balsa vuelve a convertirse en un gran escaparate comercial durante todo el fin de semana. Este viernes abría sus puertas el MercaEdillo, con mucho ambiente, tanto por la mañana como por la tarde, a la búsqueda de las gangas en los diferentes puestos.

Este año fue la primera vez que se adelantó la apertura al viernes de mañana, y, en vista de la afluencia de gente que hubo por la mañana, parece haber sido todo un acierto. Los comercios ofrecen importantes descuentos, de hasta el 80% en algunos casos, por lo que se pueden adquirir artículos por menos de diez euros.

Entre la mayor oferta destaca la ropa, tanto para adultos como para jóvenes y niños. De hechos, las familias aprovechan estos días para renovar los armarios de sus hijos coincidiendo con la vuelta al cole. También el calzado ocupa un lugar destacado, aunque también se puede elegir entre otros puestos de juguetes, complementos, alimentación o artículos de segunda mano. En total son 21 stands en recinto Rego da Balsa, aunque hay otros 16 establecimientos que participan en la feria desde sus propios establecimientos.

El MercaEdillo de Carballo Mar Casal

La iniciativa está promovida por el Centro Comercial Aberto (CCA) con el fin de dinamizar las ventas en la recta final del período estival. Además, se han programado actividades paralelas como un obradoiro infantil de galletas artesanales a cargo de Dobbo’s Cookies, este sábado a las 18.30 y a las 19.30, mientras que todas las tardes hay catas de Café Ceibo. Además, el domingo se realizará la habitual Pequefeira, coincidiendo con la feria dominical.