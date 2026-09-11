Cincuenta años de compromiso con la inclusión de la mano de Aspaber en Carballo

Exposición por los 50 años de Aspaber Mar Casal

La Praza do Concello de Carballo acoge desde este viernes la exposición conmemorativa de los 50 años de historia de Aspaber, medio siglo de inclusión y de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Andrea, una usuaria de la entidad, leyó un comunicado agradeciendo la presencia de todos los asistentes y subrayó que los 50 años son también “50 anos de persoas, de traballo, de ilusións, de dificultades superadas e de moitos momentos vividos xuntos”, un mensaje que resume la trayectoria y el carácter colectivo de la entidad.

Carballo hoxe non se entendería sen Aspaber Daniel Pérez, alcalde de Carballo

El alcalde, Daniel Pérez, destacó el papel pionero de Aspaber y su trabajo durante este tiempo, admitiendo que “Carballo hoxe non se entendería sen Aspaber”. Al acto inaugural acudieron representantes de todos los grupos de la Corporación, usuarios, familias y trabajadores.

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La exposición, está formada por cuatro cubos que permiten recorrer de manera visual y sintética la evolución de Aspaber desde sus inicios, en un contexto social especialmente complejo para las personas con discapacidad, hasta la realidad actual.

La muestra recoge así una historia que forma parte también de la memoria social de Carballo y de la comarca, y que permite comprobar como fueron cambiando a lo largo de 50 años tanto los recursos disponibles como la manera de entender la discapacidad, la autonomía personal y la inclusión.

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Actualmente, Aspaber atiende a 120 personas a través de sus diferentes centros y servicios. Cuenta con 39 profesionales, a los que se suman unos 70 trabajadores en el Centro Especial de Empleo. Dispone de Centro Ocupacional, Centro de Día, Residencia y Centro Especial de Empleo, además de los servicios de comedor, transporte, fisioterapia, logopedia, atención psicológica, trabajo social y atención a las familias. Su ámbito de actuación abarca actualmente 13 concellos.

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La exposición puede visitarse en la Praza do Concello hasta el 30 de septiembre y forma parte del programa "Aspaber 50 anos: traxectoria, compromiso e futuro", con el que la entidad está celebra su medio siglo de vida.