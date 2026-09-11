Música "con personalidad" en el Festival Xiria Pop, que reunirá a ocho bandas en Carballo

Presentación de la nueva edición del Xiria Pop Mar Casal

El Festival Xiria Pop de Carballo ya tiene cartel para su edición número 29, que fue presentado ayer por el coordinador, Xabier Graña; la concejala de Cultura, Maruxa Suárez, y el alcalde, Daniel Pérez. El evento será los días 18 y 19 de septiembre en el Casino, donde actuarán ocho bandas, con diferentes estilos pero unidas por la “personalidade artística” y la música alejada de los circuitos más comerciales, tal como subrayaron en la presentación.

El festival, organizado por la Concejalía de Cultura, sigue manteniendo su esencia con la idea de ofrecer al público propuestas alternativas. En este sentido, Xabier Graña, destacó la importancia de preservar su identidad, huyendo de los grandes festivales y que “os grupos sexan bos, poidan defender o seu traballo nas mellores condicións e marchen contentos de Carballo. E tamén que o público veña sabendo que, coñeza ou non os nomes do cartel, vai atopar música que paga a pena”.

Maruxa Suárez destacó la “enorme personalidade” del evento, mientras que el alcalde subrayó que ya es un referente en la programación cultural. Abrirán el festival el viernes 18 El Último Ciclista (Galicia), Dum Dum Pachechos (Pampolona), Grateful Cat (Berlín) y Óscar Avendaño & Reposado. Al día siguiente tendrán un protagonismo especial las agrupaciones gallegas, con Lowcos (Carballo), Faul, El Gobierno (Madrid) y F.A.N.T.A. (Cataluña).

Las puertas del Casino 1889 abrirán a las 21.00 horas y los conciertos comenzarán a las 22.00 en las dos jornadas. El abono único cuesta 20 euros y puede adquirirse de forma anticipada a través de Woutick.