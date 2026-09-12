Abre en Carballo la cafetería 'Rúa 15', en el barrio de O Chorís

Personal y propietario del establecimiento M. Negreira

Carballo cuenta con un nuevo establecimiento de hostelería. Este viernes abría sus puertas la cafetería Rúa 15, en la calle Vila de Ordes, en el barrio de O Chorís.

La iniciativa corresponde a Alberto Barca López, retomando la base de O Farelo. El coqueto inmueble se dedica a cafetería, desayunos y café-bar.

A la presentación acudieron numerosos vecinos, familiares y amigos que les desearon los mejores éxitos de gestión.