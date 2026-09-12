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Carballo

Abre en Carballo la cafetería 'Rúa 15', en el barrio de O Chorís

Se trata de una iniciativa de Alberto Barca López

Redacción Carballo
12/09/2026 16:03
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Personal y propietario del establecimiento
M. Negreira
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Carballo cuenta con un nuevo establecimiento de hostelería. Este viernes abría sus puertas la cafetería Rúa 15, en la calle Vila de Ordes, en el barrio de O Chorís.

 La iniciativa corresponde a Alberto Barca López, retomando la base de O Farelo. El coqueto inmueble se dedica a cafetería, desayunos y café-bar. 

A la presentación acudieron numerosos vecinos, familiares y amigos que les desearon los mejores éxitos de gestión.

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