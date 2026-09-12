Carballo comienza la Semana Europea de Movilidad con una ruta en bicicleta por Sísamo

Actividades de la Semana Europea da Mobilidade el pasado año IG

La Semana Europea da Mobilidade arranca en Carballo este domingo 13 de septiembre con la 11ª Ruta da Bicicleta por Sísamo, organizada por la Asociación de Veciños Santiago Apóstol de Sísamo.

La salida será a las 10.45 horas desde el centro social de Sísamo, desde donde las personas participantes realizarán recorrido por la parroquia y por distintos puntos del entorno urbano de Carballo. Es imprescindible el uso de casco y los menores de siete años deberán ir acompañados de un adulto. La iniciativa pretende fomentar el uso de la bicicleta como medio de movilidad, además de ofrecer una actividad deportiva y de convivencia en familia.