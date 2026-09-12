Carballo reforza a formación dos clubs deportivos cunhas xornadas sobre psicoloxía, seguros e dixitalización
Serán os días 5, 6 e 7 de outubro, despois da boa acollida da primeira edición
O Concello de Carballo dará continuidade este outono ás Xornadas de formación para entidades deportivas os días 5, 6 e 7 de outubro, de 20.00 a 22.00 horas, no Fórum Carballo.
A iniciativa parte dunha proposta do Consello Deportivo Municipal, aprobada na sesión plenaria celebrada o pasado 7 de xullo, despois da positiva experiencia da primeira edición. As xornadas do 2025 reuniron a máis de 60 persoas.
Nesta segunda edición, o programa dá un paso máis e céntrase en tres ámbitos cunha incidencia directa no funcionamento diario dos clubs: a psicoloxía aplicada á xestión e á actividade deportiva, os seguros e a dixitalización.
O obxectivo é seguir dotando as entidades deportivas de ferramentas que lles permitan desenvolver a súa actividade con maiores niveis de calidade, seguridade e profesionalización, ademais de facilitar ás persoas que as xestionan o coñecemento necesario para realizar correctamente os trámites e actuacións derivados do funcionamento dun club.
A formación tamén pretende contribuír a incrementar a seguridade xurídica das propias entidades e das persoas integrantes das súas directivas, especialmente a través dun mellor coñecemento das responsabilidades asociadas á organización e ao desenvolvemento da actividade deportiva.
As xornadas comezarán o luns 5 de outubro coa sesión Criterios psicolóxicos na xestión e actividade ordinaria da entidade deportiva, impartida por Jacobo Ceide Franqueira, psicólogo especializado en Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte e membro da Comisión de Psicoloxía e Deporte do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
O martes 6 abordarase un dos ámbitos que máis dúbidas e responsabilidades pode xerar na actividade diaria dos clubs: os seguros. O avogado especializado en Dereito Deportivo Alejandro López Sánchez. Nesta sesión tamén participarán como convidados Ricardo Serrano Tasende, presidente da SD Sofán e profesional do sector asegurador desde 1998, e José Antonio Rodríguez Fraga, vicepresidente primeiro de Escolas Balonmán Xiria.
O programa pecharase o mércores 7 cunha sesión dedicada á dixitalización das entidades deportivas, a cargo de José Delgado Pérez, matemático e enxeñeiro especializado en sistemas, software e automatización e fundador de Qaroní e PLAAM.
As xornadas son gratuitas e están especialmente dirixidas a directivos e técnicos dos clubs deportivos. Terán prioridade as entidades de Carballo. O prazo de inscripción comezou este sábado e prolongarase ata o 1 de outubro. As prazas serán adxudicadas por orde de inscripción.