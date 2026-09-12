El BNG pide a la Xunta la ejecución coordinada de la circunvalación y la ampliación del polígono de Carballo

Rotonda de la AC-552 de Carballo desde donde partirá la circunvalación Mar Casal

El BNG ha presentado en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas para reclamar a la Xunta la ejecución coordinada de la ampliación del polígono industrial de Bértoa y de la primera fase de la circunvalación de Carballo. Los nacionalistas señalan que se trata de dos actuaciones imprescindibles para el desarrollo económico, la movilidad y la seguridad viaria del municipio y de la comarca.

Los diputados nacionalistas Óscar Insua, Brais Ruanova y Luis Bará registraron una proposición no de ley, preguntas para respuestas oral en pleno y en comisión y una batería de preguntas por escrito para que la Xunta concrete cuándo comenzarán las obras, qué trámites quedan pendientes, la inversión necesaria y qué cantidades se consignarán en los presupuestos autonómicos de 2027.

Los nacionalistas consideran que la ampliación del polígono y la circunvalación no pueden abordarse como proyectos independientes.

“Non tería sentido ampliar de maneira importante a capacidade do parque empresarial e deixar para máis adiante a infraestrutura que ten que darlle unha conexión adecuada coas principais vías de comunicación. Son dous proxectos que teñen que avanzar ao mesmo ritmo”, señala Óscar Insua.

El BNG recuerda que en los últimos años se produjeron avances administrativos importantes en los dos expedientes. En el caso de la ampliación del polígono, se aprobó definitivamente hace ahora un año el Plan Especial de Ordenación do Solo Empresarial, que abarca una superficie próxima a los 630.000 metros cuadrados. Además, el pasado marzo se abrió a información pública el proyecto de expropiación, que afecta a 134 propiedades y 473.478 metros cuadrados.

En cuanto a la primera fase de la circunvalación, este año se aprobó de manera definitiva la alineación y la correspondiente declaración de utilidad pública. La infraestructura está concebida para conectar directamente el polígono de Bértoa con la AC-413, la AC-552 y la DP-1914, mediante una vía de unos 3,6 kilómetros, facilitando las comunicaciones hacia Ordes y Santiago y permitiendo desviar una parte importante del tráfico pesado que actualmente atraviesa zonas urbanas.

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“Xa non estamos falando de proxectos que haxa que anunciar ou empezar a planificar. Levamos anos de tramitación e agora o que necesitamos é saber cando van comezar as obras”, apunta Insua.

La proposición no de ley presentada por el BNG reclama que el Parlamento inste a la Xunta a elaborar un cronograma integral y detallado para ambos proyectos, en el que se especifiquen las fechas previstas para todas las fases administrativas, técnicas, presupuestarias y materiales que están pendientes.

El BNG pide también que la Xunta garantice que ambos proyectos se planificarán y ejecutarán de forma coordinada y que los próximos prespuestos de 2027 incorporen las partidas suficientes para que se cumplan ese calendario. Todo ello teniendo en cuenta que la Xunta prevé que la ampliación del polígono sea una realidad en 2028.

“Os orzamentos de 2027 teñen que ser a proba de que existe unha vontade real de executar estas actuacións. Non abonda con dicir que son prioritarias: hai que poñer datas e cartos enriba da mesa”, apunta Insua.

La iniciativa parlamentaria reclama también la convocatoria inmediata de la mesa de seguimiento y coordinación con la participación del Concello de Carballo y del tejido empresarial de Bértoa, así como un incremento de la periodicidad de las reuniones antes y durante las obras.

“Carballo leva demasiados anos agardando e o tecido empresarial leva demasiados anos reclamando. A tramitación avanzou e agora toca executar”, concluye Óscar Insua.