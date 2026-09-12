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Carballo

La Xunta destaca el MercaEdillo como importante foco de atracción comercial en Carballo

La feria finaliza este domingo, después de dos intensas jornadas con mucho público 

Redacción Carballo
12/09/2026 20:32
MercaEdillo en Carballo este sábado
MercaEdillo en Carballo este sábado
Raúl López Molina
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La Xunta destaca que el MercaEdillo de Carballo es un importante foco de atracción comercial en la localidad. El director xeral de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, así lo indicó este sábado durante su visita a los expositores que se encuentran en Rego da Balsa, aunque también hay otros 16 establecimientos que se suman a la feria desde sus propio negocios.

 Gabriel Alén coincidió en el buen acierto de ampliar la feria a los tres días, puesto que el viernes se registró una importante afluencia de gente durante toda la jornada, al igual que acudió ayer. El representante autonómico también elogió la iniciativa para dinamizar el comercio de proximidad, que se extiende durante todo el fin de semana. 

Ropa, calzado, alimentación, juguetes, deporte, complementos o artículos de segunda mano son algunos de los productos que se pueden encontrar en el MercaEdillo, con importantes descuentos que en algunos casos llegan hasta el 80%. Desde 5 euros se pueden adquirir algunos de los muchos artículos que están a la venta en los diferentes expositores. 

El Gobierno autonómico fomentan las compras en el comercio de proximidad
El Gobierno autonómico fomenta las compras en el comercio de proximidad
Raúl López Molina

En la feria también se ha instalado un puesto informativo de la campaña autonómica Comercio Compensa, con la que el Gobierno gallego promueve hábitos de compra más responsables, fomenta el uso de alternativas reutilizables y pone en valor el comercio de proximidad. El MercaEdillo se completa con obradoiros y catas, además de la Pequefeira de este domingo para los más pequeños.

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