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Carballo

Nueva tarde de baile, el domingo en Carballo

Habrá música en directo a partir de las 18.00 horas, con el trío Digital

Redacción Carballo
12/09/2026 20:53
Baile de mayores en Carballo este domingo
Baile de mayores en Carballo 
Raúl López
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Las sesiones de baile continúan este domingo en Carballo con música en directo a cargo del trío Digital. La iniciativa forma parte de la programación de Remocea, diseñada por el Concello carballés para las personas mayores. 

Como es habitual, el baile será el mercado municipal, entre las 18.00 y las 21.00 horas. Además de baile, será una nueva tarde de encuentros, risas y buena compañía para disfrutar de la recta final del verano. 

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