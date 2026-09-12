Nueva tarde de baile, el domingo en Carballo

Baile de mayores en Carballo Raúl López

Las sesiones de baile continúan este domingo en Carballo con música en directo a cargo del trío Digital. La iniciativa forma parte de la programación de Remocea, diseñada por el Concello carballés para las personas mayores.

Como es habitual, el baile será el mercado municipal, entre las 18.00 y las 21.00 horas. Además de baile, será una nueva tarde de encuentros, risas y buena compañía para disfrutar de la recta final del verano.