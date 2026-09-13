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Carballo

 Éxito rotundo en el MercaEdillo tras un intenso fin de semana, con muchas ventas y público 

Clausurado este domingo

Redacción Carballo
13/09/2026 23:10
Jornada final del MercaEdillo (3)
Gran ambiente en la jornada final del MercaEdillo
Raúl López
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El MercaEdillo de Carballo que este domingo cerró sus puertas consiguió un éxito rotundo. Muchas ventas y mucho público durante todo el fin de semana. Por la mañana, coincidiendo con la feria dominicial también hubo un excelente ambiente y los clientes aprovechaban la última jornada para hacerse con algunas gangas que quedaban, aunque los mejores artículos ya se fueron agotando los primeros días.

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