 Éxito rotundo en el MercaEdillo tras un intenso fin de semana, con muchas ventas y público 

Gran ambiente en la jornada final del MercaEdillo Raúl López

El MercaEdillo de Carballo que este domingo cerró sus puertas consiguió un éxito rotundo. Muchas ventas y mucho público durante todo el fin de semana. Por la mañana, coincidiendo con la feria dominicial también hubo un excelente ambiente y los clientes aprovechaban la última jornada para hacerse con algunas gangas que quedaban, aunque los mejores artículos ya se fueron agotando los primeros días.