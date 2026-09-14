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Carballo

A la venta las entradas y bonos para la Rúa dos Contos del FIOT de Carballo 

La primera propuesta será el día 23 con Fran Rei en la residencia de mayores y el 24 Josito Porto estará en el Mesón do Pulpo

Redacción Carballo
14/09/2026 20:02
Participantes en la presentación del festival
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El Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT) ha puesto a la venta las entradas y bonos para la Rúa dos Contos, que arrancará el día 23 con una residencia artística de Fran Fei en la residencia de mayores de la localidad. Al día siguiente, Josito Porto presentará "Laretadas" en el Mesón do Pulpo (21.00 horas).  

La Rúa dos Contos volverá a convertir bares, cafés y otros espacios cotidianos en escenarios para la palabra, el humor, la improvisación y la retranca, con propuestas como ¡Por fin me voy!, la despedida escénica de Carles Sans, fundador de Tricicle, que celebra 45 años de trayectoria; As ben dadas, de Atenea García, que recupera con humor las historias de las  disidencias sexuales en Galicia; A historia vaxenial, de Raquel Nogueira e Iván Marcos, un irreverente viaje poor la representación del cuerpo femenino a lo largo de la historia; Pequenos pero faltóns, de Adrián do Regenco y Pablo Alvite, sobre las contradicciones de la vida cotidiana de la nueva retranca gallega; y El Famoso Trino, que lleva al escenario su sátira viral de las falsas noticias.

La programación se completa con historias de la memoria oral de Galicia de la mano de Carmen Conde, la poesía acústica con Lúa Mosquetera y el humor imprevisible de Josito Porto, además de la improvisación de Fábrica de Impro y la sesión musical de DJ Maikel.

Además, desde este lunes los socios de Telón e Aparte, la entidad organizadora del FIOT, ya pueden adquirir las entradas y bonos para la programación de sala, mientras que el público en general tendrá que esperar hasta el viernes 18. 

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