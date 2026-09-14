Caixa Rural Galega salda su “deuda histórica” con Carballo con la primera oficina en el municipio

María, Diego López y Sergio, serán las caras visibles de la entidad en Carballo Mar Casal

Caixa Rural Galega inauguró este lunes su primera oficina en Carballo, lo que supone para la entidad saldar una “deuda histórica” con el municipio, según afirmó durante el evento el director general de la entidad, Jesús Antonio Méndez Álvarez-Cedrón. La nueva sucursal está situada en el número 6 de la calle Desiderio Varela y eleva a 49 las oficinas que la cooperativa de crédito mantiene abiertas en Galicia.

Con 60 años de actividad, es la primera vez que Caixa Rural Galega abre una sucursal en la Costa da Morte, lo que supone un “compromiso coa sociedade local, as empresas e o sector primario”, añadió el director general. Con la atención de Diego López, director de la oficina, María y Sergio, la entidad —con vocación de las cajas de toda la vida— prestará una amplia gama de servicios tanto digitales como personales, con la filosofía de que que los clientes no son número sino “persoas con nome e historias”.

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La intención es ofrecer a los carballeses los mejores servicios a precios razonables y sostenibles, con una atención dirigida tanto a particulares como a autónomos, explotaciones agrarias, pymes y empresas. La entidad reivindica para ello un modelo cooperativo basado en la proximidad y en el conocimiento de la realidad económica del territorio.

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, en representación de la Diputación, apeló a que la entidad siga abriendo más oficinas en otros municipios de la Costa da Morte. Rodríguez destacó que la apertura de una sucursal bancaria es “nestes tempos unha auténtica novidade” y valoró especialmente que se produzca en el ámbito rural, donde este tipo de iniciativas “dan vida e promoven a economía local”.

Por su parte, el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, aseguró que el desembarco de Caixa Rural Galega es “unha boa nova para os veciños, negocios e empresas” del municipio. El regidor puso además el acento en el carácter de economía social de la entidad, con “vocación de servizo” y unos intereses “que van máis aló da mera xeración de beneficio”.

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La apertura coincide con el 60 aniversario de Caixa Rural Galega. El presidente de la cooperativa, Manuel Varela, destacó durante el acto la voluntad de permanencia con la que la entidad llega a Bergantiños y señaló que Caixa Rural pone en Carballo una “semente de confianza e compromiso”. En este sentido, incidió en que la cooperativa no ha cerrado ninguna oficina durante sus seis décadas de trayectoria.

En el acto hubo una amplia representación de la sociedad carballesa, desde representantes de la corporación municipal hasta del tejido empresarial, como el polígono de Bértoa y la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober). También estuvieron presentes empresarios ganaderos vinculados a la EFA Fonteboa de Coristanco y directivos de organizaciones empresariales de ámbito provincial.