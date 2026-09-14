Ferrovial Energía se adjudica por 17 millones de euros la gestión del alumbrado público de Carballo

El semáforo de Catro Portas que dejó de funcionar hace meses será retirado en breve Raúl López Molina

Ferrovial Energía se hará cargo durante los próximos quince años de la gestión del alumbrado público de Carballo. La empresa se adjudica así un contrato por 17 millones de euros (más de 1,1 millones de euros al año), y da continuidad a su presencia en un servicio en el que Ferrovial ya participa desde 2014 a través de una UTE con Ferroser.

La mesa de contratación resolvió el procedimiento el pasado viernes después de analizar la oferta de Ferrovial Energía, única licitadora del contrato, que alcanzó 94 puntos sobre 100. Entre las mejoras presentadas figuran diez pasos de peatones adicionales, un incremento del 30% de los elementos previstos para la iluminación de Navidad y San Xoán y un rendimiento lumínico de 147,86 lúmenes por vatio.

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La renovación del alumbrado constituye el grueso de un contrato que afectará a más de 9.100 luminarias repartidas por todo el municipio. En 1.392 puntos, principalmente de la franja costera, se sustituirán completamente los equipos por otros preparados específicamente para soportar la corrosión y la niebla salina. Las instalaciones de determinadas zonas del litoral utilizarán además temperaturas de color de 2.200 e incluso 1.800 Kelvin para reducir la contaminación lumínica y favorecer las futuras zonas Starlight.

La intervención será diferente en otras 7.762 luminarias. En estos casos se conservarán las actuales carcasas de aluminio y se sustituirán los componentes ópticos, electrónicos y de control mediante sistemas de reconversión tecnológica. El objetivo fijado en la documentación del contrato es seguir reduciendo el consumo después de la transformación a tecnología LED iniciada hace más de una década.

Menos semáforos y más pasos inteligentes

El contrato va mucho más allá de las farolas. Una de sus principales novedades será la reorganización de la red semafórica. El Concello prevé reducir el número de cruces regulados y mantener alrededor de una decena de puntos considerados estratégicos. Entre los que desaparecerán se encuentran los semáforos de Catro Portas, en Vázquez de Parga, y los del cruce de Gran Vía con Fleming, que ya llevan meses fuera de servicio.

Los que continúen operativos serán modernizados, con nuevos sistemas de regulación, revisión de tiempos y programación sonora. Paralelamente se ampliará la red de pasos de peatones inteligentes que Carballo ya tiene desplegada en diferentes calles. La propuesta de Ferrovial mejora las condiciones mínimas del contrato con diez pasos adicionales.

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La infraestructura estará apoyada por una nueva red municipal de fibra óptica de más de diez kilómetros. Permitirá conectar semáforos, cámaras de tráfico, cuadros eléctricos y otros sistemas municipales, reduciendo la dependencia de las comunicaciones mediante tarjetas SIM.

Medidor de contaminación

Otro de los cambios será la puesta en marcha de una estación fija de control de la calidad del aire en Rego da Balsa, concretamente en la rotonda de la calle Perú. Por primera vez el Concello dispondrá de datos propios y permanentes sobre la contaminación atmosférica del casco urbano.

La estación medirá monóxido de carbono, dióxido y monóxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, temperatura y humedad. La información se integrará en la nueva red municipal de comunicaciones y podrá difundirse posteriormente mediante la web del Concello, pantallas informativas u otros sistemas públicos.

Otra de las novedades del nuevo contrato es la incorporación de la llamada iluminación social. La misma empresa se encargará del diseño, suministro, instalación, mantenimiento y retirada de la iluminación de Navidad, San Xoán, Verán Cultural y las celebraciones parroquiales, sustituyendo el actual sistema de contratos independientes.

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Cada año se renovarán al menos la mitad de los motivos decorativos. La Praza do Concello contará con un gran techo luminoso tridimensional que funcionará durante la Navidad, San Xoán y los viernes del Verán Cultural, mientras que más de dos centenares de elementos se distribuirán por calles, plazas, rotondas y áreas comerciales. La oferta adjudicataria incrementa además en un 30% los elementos de la iluminación festiva.

El contrato reserva asimismo espacio para dos actuaciones menos habituales. Por un lado, se crearán zonas con iluminación específica y equipamientos dirigidos a adolescentes, ante la falta de espacios propios para estas edades. Por otro, algunos de los murales de arte urbano dispondrán de iluminación temporizada para facilitar su contemplación durante las visitas nocturnas, especialmente en los meses de invierno.