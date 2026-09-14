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Carballo

Los más pequeños aprenden las normas básicas de conducción en Carballo

Se llevó a cabo un circuito de seguridad vial para los niños y una ruta urbana en bicicleta en esta primera jornada

Redacción Carballo
14/09/2026 20:27
Participantes en el circuito de seguridad vial
Participantes en el circuito de seguridad vial
Mar Casal
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Los mas pequeños fueron los protagonistas este lunes en las actividades de la Semana da Mobilidade en Carballo, con un circuito de seguridad vial en la plaza, donde aprendieron las principales normas de conducción. 

Para concluir la jornada se realizó una ruta urbana en bicicleta y para este martes tendrá lugar una andaina por la ruta dos Muíños de Pan, a cargo de Senda Nova. Las propuestas continuarán durante toda la semana. 

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