Los más pequeños aprenden las normas básicas de conducción en Carballo

Participantes en el circuito de seguridad vial Mar Casal

Los mas pequeños fueron los protagonistas este lunes en las actividades de la Semana da Mobilidade en Carballo, con un circuito de seguridad vial en la plaza, donde aprendieron las principales normas de conducción.

Para concluir la jornada se realizó una ruta urbana en bicicleta y para este martes tendrá lugar una andaina por la ruta dos Muíños de Pan, a cargo de Senda Nova. Las propuestas continuarán durante toda la semana.