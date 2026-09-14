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Carballo

Una nube de polvo antiincendios moviliza a los servicios de emergencia en el polígono de Carballo

El calor activó los detectores térmicos del sistema automático de protección contra incendios

A. Pérez Cavolo
14/09/2026 19:25
Los bomberos desplegados este lunes en el poligono de Carballo
Los bomberos desplegados este lunes en el poligono de Carballo
Polígono de Carballo
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Una densa nube de polvo en la gasolinera del polígono industrial de Carballo provocó este lunes la movilización de los servicios de emergencia. Lo que inicialmente podía hacer pensar en un incidente en las instalaciones terminó siendo una falsa alarma provocada por las altas temperaturas.

El episodio se produjo al mediodía, cuando el calor activó los detectores térmicos del sistema automático de protección contra incendios de la estación de servicio. El mecanismo respondió liberando los difusores de polvo ABC, que rápidamente cubrieron la zona y generaron alarma entre las personas que se encontraban en las inmediaciones.

El aviso llegó a Ecoxem y al 112, lo que movilizó hasta la gasolinera a efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos. Tras revisar las instalaciones, los servicios desplazados comprobaron que no se había producido ningún incendio y descartaron la existencia de riesgo.

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