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Diario de Ferrol

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Carballo

El PSOE se suma a las demandas ciudadanas para un bus desde Bergantiños al hospital de A Coruña

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias pide a la Xunta que ponga en marcha el servicio adaptado a los turnos de trabajadores y a los  pacientes

Redacción Carballo
15/09/2026 19:08
Patricia Iglesias se reunió con los vecinos que reclaman este servicio
Patricia Iglesias se reunió con los vecinos que reclaman este servicio
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La diputada socialista Patricia Iglesias Rey se suma a las reivindicaciones ciudadanas para demandar a la Xunta un bus directo entre la comarca de Bergantiños y el hospital de A Coruña. La parlamentaria se reunió con varias personas afectadas, que ya iniciaron una campaña para exigir este servicio. Reclama una línea de bus adaptado “ás quendas do persoal que traballa no CHUAC e tamén os pacientes que son atendidos y subraya que ya son cerca de 300 personas las que apoyan esta demanda.

“A maioría sabemos que ten que utilizar o coche particular porque o transporte público é absolutamente nefasto e non ofrece unha conexión real co hospital", explica Iglesias, quien destaca que esto supone un sobrecoste a mayores por el peaje de la autovía.

Patricia Iglesias también recuerda que esta reivindicación “leva enriba da mesa desde 2023, e a Xunta mirando para outro lado”, por lo que pide al gobierno gallego que haga un estudio de viabilidad y un servicio piloto adaptado a los turnos. “Non pedimos un autobús máis, pedimos aforro para as familias, menos contaminación, un transporte público digno que funcione na comarca de Bergantiños e vertebre esa comarca tan esquecida pola Xunta de Galicia”, añade.

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Patricia Iglesias se reunió con los vecinos que reclaman este servicio

El PSOE se suma a las demandas ciudadanas para un bus desde Bergantiños al hospital de A Coruña
redacción carballo