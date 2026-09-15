El PSOE se suma a las demandas ciudadanas para un bus desde Bergantiños al hospital de A Coruña
La parlamentaria socialista Patricia Iglesias pide a la Xunta que ponga en marcha el servicio adaptado a los turnos de trabajadores y a los pacientes
La diputada socialista Patricia Iglesias Rey se suma a las reivindicaciones ciudadanas para demandar a la Xunta un bus directo entre la comarca de Bergantiños y el hospital de A Coruña. La parlamentaria se reunió con varias personas afectadas, que ya iniciaron una campaña para exigir este servicio. Reclama una línea de bus adaptado “ás quendas do persoal que traballa no CHUAC e tamén os pacientes que son atendidos” y subraya que ya son cerca de 300 personas las que apoyan esta demanda.
“A maioría sabemos que ten que utilizar o coche particular porque o transporte público é absolutamente nefasto e non ofrece unha conexión real co hospital", explica Iglesias, quien destaca que esto supone un sobrecoste a mayores por el peaje de la autovía.
Patricia Iglesias también recuerda que esta reivindicación “leva enriba da mesa desde 2023, e a Xunta mirando para outro lado”, por lo que pide al gobierno gallego que haga un estudio de viabilidad y un servicio piloto adaptado a los turnos. “Non pedimos un autobús máis, pedimos aforro para as familias, menos contaminación, un transporte público digno que funcione na comarca de Bergantiños e vertebre esa comarca tan esquecida pola Xunta de Galicia”, añade.