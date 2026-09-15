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Carballo

La Cámara programa nuevos cursos pawra mejorar la empleabilidad juvenil

La acciones formativas tienen carácter gratuito y se enmarcan en el programa Talento Joven

Redacción Carballo
15/09/2026 21:05
Una actividad organizada por la Cámara de Comercio en Carballo
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La Cámara de Comercio de A Coruña ha abierto el plazo de inscripción para una nueva programación de acciones formativas del programa Talento Joven, dirigidas a jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

La oferta incluye formación presencial y aula virtual síncrona en sectores con alta demanda laboral, así como competencias digitales, idiomas y atención al cliente. 

Los participantes podrán acceder a cursos especializados en áreas como Auxiliar de reposición y ventas en gran superficie, además de formación en Inteligencia Artificial y Automatización Digital, Microsoft Office 365 nivel experto (Word, Excel e IA Copilot), Inglés con Certificación Oficial OXFORD, Carretilla, Carnet de Conducir B, Diseño 3D, Iniciación a DJ profesional, Asistente de Dirección, Técnicas de uñas y cejas, Panadería y Repostería y muchos más. 

La programación combina formación técnica y práctica con el desarrollo de competencias transversales orientadas al empleo. 

Algunos cursos incorporan además prácticas en empresa y certificaciones oficiales, impulsando las oportunidades de inserción laboral de los participantes. 

Las acciones formativas se desarrollarán entre septiembre y noviembre. Las plazas son limitadas y el alumnado que complete la formación obtendrá un diploma acreditativo. Asimismo, los cursos presenciales cuentan con posibilidad de beca de transporte. 

El programa Talento Joven se caracteriza por ofrecer itinerarios personalizados, que incluyen orientación laboral y acompañamiento, reforzando tanto las competencias técnicas como las habilidades transversales necesarias para desenvolverse en un entorno laboral cada vez más digitalizado y competitivo. 

Las personas jóvenes interesadas en participar pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la página web de la Cámara.

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