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Carballo

Nueva degustación de pescado de Laxe en la Praza do Concello de Carballo, el jueves 17 de septiembre 

El cocinero Miguel Mosteiro será el encargado de la elaboración y está previsto repartir unas 400 raciones 

Redacción Carballo
15/09/2026 21:25
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La programación de dinamización vinculada al mercado municipal de Carballo continúa este jueves 17 de septiembre con una nueva propuesta gastronómica centrada en el producto de proximidad y en la revalorización de la pesca artesanal de la Costa da Morte. 

A partir das 12.00 horas, coincidiendo con la celebración del mercado semanal, la Praza do Concello acogerá una degustación gratuíta de tapas elaboradas con pescado procedente de la lonja de Laxe. La degustación estaba prevista para el pasado día 10, pero hubo que aplazarla. 

La actividad está organizada por la Cofradía de Pescadores San Roque de Laxe y Mar de Laxe, con el apoyo del GALP Costa da Morte, y permitirá acercar al público alrededor de 400 degustaciones gratuitas, que se repartirán hasta agotar existencias.

Al frente de las elaboraciones estará el cocinero Miguel Mosteiro, embajador de los pescados y mariscos de Laxe, que preparará distintas propuestas gastronómicas con el fin de mostrar la calidad y la versatilidad del pescado fresco capturado por la flota artesanal. La siguiente propuesta será el 1 de octubre en el parador de turismo Costa da Morte de Muxía

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