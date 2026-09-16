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Carballo

Arrancan las visitas guiadas por el patrimonio invisible de Carballo

Este jueves se realizará una visita nocturna a la Casa do Concello para conocer el reloj del edificio y el archivo municipal

Redacción Carballo
16/09/2026 21:18
Nueva sesión de Carballo na Memoria en homenaje a Cabeza Quiles
Sesión de Carballo na Memoria en homenaje a Cabeza Quiles
Mar Casal
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Las rutas por el patrimonio invisible dentro del programa de las Xornadas Carballo na Memoria arrancan este jueves. El historiador y dinamizador cultural Hadrián García permitirá descubrir espacios, elementos e historias muy vinculados a la evolución de la localidad, pero que no siempre están a la vista o no son conocidos por la ciudadanía. 

Este jueves a las 21.00 horas se realizará una visita nocturna a la Casa do Concello. El recorrido permitirá conocer de cerca dos elementos singulares del edificio consistorial: el reloj, que fue instalado hace 50 años, y el archivo municipal.

La segunda propuesta tendrá lugar el martes 22 de septiembre, a las 19.00 horas, con salida desde la Praza do Concello, y estará centrada en dos capítulos fundamentales de la historia urbana de Carballo: la primera traída de aguas y las aguas termales. Con estas dos actividades Carballo na Memoria amplía este año su programación y la manera de acercarse al pasado local. 

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