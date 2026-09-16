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Carballo

El pescado de la lonja de Laxe llega a la feria de Carballo con 400 tapas gratuitas

La actividad comenzará a las 12.00 horas en la Praza do Concello

Redacción Carballo
16/09/2026 18:21
Miguel Mosteiro (derecha) en una pasada cita del GALP
Miguel Mosteiro (derecha) en una pasada cita del GALP
EC
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El pescado y el marisco desembarcarán este jueves en la Praza do Concello de Carballo con una degustación gratuita organizada por la Cofradía de Pescadores de Laxe. La actividad comenzará a las 12.00 horas y coincidirá con el día de feriapara aprovechar la mayor afluencia de personas al centro de la localidad.

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El cocinero Miguel Mosteiro será el encargado de preparar alrededor de 400 tapas, que se repartirán gratuitamente entre los asistentes. Habrá dos elaboraciones diferentes y los protagonistas serán la juliana, también conocida como rape blanco, y el pulpo.

La actividad estaba prevista inicialmente para el pasado 10 de septiembre, pero finalmente se trasladó a este jueves. Forma parte de la campaña que desarrolla la Cofradía de Pescadores de Laxe, con el apoyo del GALP Costa da Morte, para acercar al consumidor los productos procedentes de la pesca costera artesanal.

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