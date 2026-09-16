El pescado de la lonja de Laxe llega a la feria de Carballo con 400 tapas gratuitas

Miguel Mosteiro (derecha) en una pasada cita del GALP EC

El pescado y el marisco desembarcarán este jueves en la Praza do Concello de Carballo con una degustación gratuita organizada por la Cofradía de Pescadores de Laxe. La actividad comenzará a las 12.00 horas y coincidirá con el día de feriapara aprovechar la mayor afluencia de personas al centro de la localidad.

El pescado de la lonja de Laxe conquista paladares en Noia Más información

Laxe se rinde a los sabores del mar con unas jornadas que baten récord Más información

El cocinero Miguel Mosteiro será el encargado de preparar alrededor de 400 tapas, que se repartirán gratuitamente entre los asistentes. Habrá dos elaboraciones diferentes y los protagonistas serán la juliana, también conocida como rape blanco, y el pulpo.

La actividad estaba prevista inicialmente para el pasado 10 de septiembre, pero finalmente se trasladó a este jueves. Forma parte de la campaña que desarrolla la Cofradía de Pescadores de Laxe, con el apoyo del GALP Costa da Morte, para acercar al consumidor los productos procedentes de la pesca costera artesanal.