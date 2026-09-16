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Carballo

El PSOE provincial denuncia múltiples incidencias en el transporte interurbano de la comarca

Aseguran que esta situación se lleva padeciendo desde hace tiempo y acusan a la Xunta de no mover ficha para mejorar el servicio

Redacción Carballo
16/09/2026 19:57
Autobuses en la estación de Carballo
Autobuses en la estación de Carballo
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El PSdeG-PSOE provincial califica la situación del transporte interurbano de las comarcas de Bergantiños, A Coruña y Ferrolterra de "verdadeiramente penosa", algo que, afirman, no es nuevo sino que se remonta a la redacción de los nuevos contratos.

Los socialistas llegan a hablar de "caos absoluto" al tiempo que exponen el reciente caso de un autobús que se estropeó y sus pasajeros "botaron alí horas e hora ata que os viñeron recoller".

Citan también casos de retrasos de hasta media hora y otros en los que los usuarios se verían obligados a viajar de pie.

"Nós xa lle trasladamos á Xunta no seu momento que eses pregos estaban mal feitos, non estaban dimensionados nin pensados para as necesidades actuais, e que non podemos ter á xente nesta situación", indican.

Critican también la reducción de frecuencias y que hay zonas en las que el servicio se reduce a un autobús a primeras horas de la mañana y otro a últimas horas de la tarde. 

Los socialistas finalizan diciendo que son muchos los pasajeros y los concellos que llevan varios años soportando esta situación sin que se haya aplicado "nin unha soa medida encamiñada a mellorar este servizo".

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