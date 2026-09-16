Jesús Velasco | “Una persona que esté cerca puede ser el ángel que nos mantenga con vida”

Jesus Velasco, en una presentación de Cardioangel Cedida

La muerte de un amigo tras sufrir un ataque al corazón llevó al informático Jesús Velasco a preguntarse cómo podía utilizar la tecnología para conseguir ayuda durante esos primeros minutos decisivos. De aquella experiencia nació Cardioangel, una red de voluntarios conectados mediante una aplicación para asistir a personas que sufren una parada cardíaca mientras llegan los servicios de emergencias. El proyecto comenzará a implantarse este sábado (10.00 horas) en Carballo con una primera formación gratuita en RCP en el Centro Social de A Brea.

¿Cómo surge la posibilidad de implantar Cardioangel en Carballo?

La iniciativa parte de la asociación cultural Mestra Carmen Cancela. Ellos ya conocían el proyecto porque lo hemos implantado en otros cinco municipios de Galicia, entre ellos Ribeira y A Estrada. Les pareció muy interesante poder llevarlo también a Carballo, contactaron con nosotros y nos propusieron hacer esta difusión del proyecto y arrancar con una primera formación en RCP abierta a toda la población..

¿Qué podrán aprender quienes acudan este sábado a A Brea? ¿Hace falta tener conocimientos previos?

No. En este tipo de formaciones insistimos mucho en la RCP porque es el motivo del proyecto Cardioangel. Lo que hacemos es poner en contacto a personas que sufren una parada cardíaca con aquellas que pueden ayudarlas. La realidad es que la ambulancia va a tardar un tiempo en llegar y, ante una parada, cada minuto que pasa perdemos aproximadamente un 10% de posibilidades de salir con vida. Alguien que está cerca puede convertirse en ese ángel que te mantenga con vida esos primeros minutos hasta que lleguen los servicios de emergencias. .

¿La red está formada entonces por ciudadanos voluntarios?

Sí, todos son voluntarios. Te descargas una aplicación y el registro es muy sencillo y anónimo. De esta manera puedes ofrecer tu ayuda en el momento en que alguien la necesite. Mientras se llama a los servicios de emergencias, tú puedes acudir de la manera más rápida posible. Además, el sistema es completamente gratuito para toda la población.

Lo que hacemos es poner en contacto a personas que sufren una parada cardíaca con aquellas que pueden ayudarlas Jesús Velasco

Cuantas más personas se incorporen, mejor funcionará.

Exactamente. Por eso vamos municipio a municipio. Si lanzásemos el proyecto de repente a nivel nacional, podríamos tener un millón de usuarios, pero quizá nunca se encontrarían entre ellos. Nosotros vamos allí donde los vecinos realmente pueden estar cerca unos de otros. Es como una pequeña mancha que tiene que ir extendiéndose por el mapa hasta que las redes se vayan encontrando..

¿Cuántos voluntarios serían necesarios en Carballo?

Unos 200. Eso no significa que estén en el núcleo urbano, sino que tienen que estar repartidos también por las parroquias. Galicia tiene un territorio muy diseminado y mucho ámbito rural, y eso exige más usuarios que otros lugares.

¿Cómo determináis dónde hacen falta esos voluntarios?

Tenemos un sistema experto que analiza el territorio y aprende de lo que va ocurriendo. No hablamos de inteligencia artificial, aunque esté muy de moda, sino de un sistema que tiene muy en cuenta la geografía. Si hay, por ejemplo, una autopista entre dos personas, no tiene sentido avisar a alguien que está al otro lado porque no va a poder cruzarla. El propio sistema nos dice dónde y cuántos voluntarios necesitamos y permite detectar las zonas donde tenemos carencias.

Uno de los cursos realizados por CardioÁngel en su red de voluntarios Cedida

¿Pueden acudir varias personas a la misma emergencia?

Sí, y es muy bueno que vaya más de una. Una de las cosas que aprenderán quienes vengan a la formación es que hacer una reanimación cardiopulmonar cansa. Si acuden varias personas pueden ir relevándose y evitar que la RCP se interrumpa hasta que lleguen los servicios de emergencias.

Una de las barreras puede ser precisamente el miedo a hacerlo mal. ¿Es mejor intentar una RCP aunque se tenga poca experiencia?

La RCP perfecta no existe. La que existe es la que se hace rápido y se intenta. Los propios cardiólogos apuntan que es preferible intentar hacer algo que no hacer nada. Además, la aplicación explica mediante gráficos dónde colocar las manos, cómo colocarlas y cuál es el ritmo y la presión que hay que realizar. Incluso aunque no supieras hacerlo, el sistema te ayuda.

¿La aplicación permite además contactar con emergencias?

Sí. Puedes llamar al 112 en modo manos libres desde la propia aplicación. Eso permite que un técnico que esté al otro lado pueda ir guiándote. Evidentemente no te está viendo, pero toda ayuda es buena en ese momento. Y aunque no sepas hacer RCP, lo que tienes que hacer es pedir socorro, gritar y conseguir que acuda más gente. Quizá entre esas personas haya alguien completamente formado. Hay que actuar sí o sí.

Siempre digo que Cardioangel es una aplicación para instalarla y no tener que utilizarla. Lo importante es que la red esté ahí y que, si algún día ocurre algo, haya personas preparadas para responder Jesús Velasco

¿Cuántas personas forman actualmente la red?

Más de mil. Todavía no llegamos a las dos mil, pero ahora mismo ya son mil y muchas.

¿Han tenido que intervenir ya en alguna parada cardíaca?

No, todavía no. Siempre digo que Cardioangel es una aplicación para instalarla y no tener que utilizarla. Lo importante es que la red esté ahí y que, si algún día ocurre algo, haya personas preparadas para responder.

¿Cómo se activa Cardioangel?

La aplicación tiene un botón de alarma que se puede instalar como un ‘widget’ en la pantalla principal del teléfono, por lo que ni siquiera necesitas entrar en la aplicación. Con un clic comienza una cuenta atrás de diez segundos. Si no la cancelas, se genera la alarma y el sistema busca a los voluntarios que están dentro de una distancia en la que pueden llegar a tiempo. Normalmente hablamos de unos 400 o 500 metros, aunque depende del ámbito geográfico.

¿Y qué recibe el voluntario en su teléfono?

Muchas veces son personas especialmente sensibilizadas porque ya han vivido una situación así Jesús Velasco

Una petición de ayuda que puede aceptar o rechazar, porque evidentemente puede estar en una situación en la que no pueda acudir. Si acepta, el sistema le muestra el recorrido óptimo, quién necesita ayuda y dónde se encuentra. A partir de ahí también monitoriza cuántas personas responden y llegan, porque toda esa información nos sirve para seguir aprendiendo y mejorando el sistema.

¿Qué respuesta esperáis en esta primera formación?

La asociación tiene aproximadamente 200 personas interesadas y está movilizando las redes sociales para convocarlas. También puede venir gente de otros municipios, como A Laracha o Malpica, porque nuestra experiencia nos dice que hay personas que recorren 25 kilómetros simplemente porque tienen muchísimo interés en aprender RCP. Muchas veces son personas especialmente sensibilizadas porque ya han vivido una situación así.