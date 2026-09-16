Un Paso Máis convertirá el centro de Carballo en un espacio de inclusión, deporte y convivencia

Actividades inclusivas de Un Paso Máis IG

El centro urbano de Carballo se convertirá el domingo 20 de septiembre en un enorme circuito de deporte, diversión e inclusión con la celebración del I Circuíto Un Paso Máis, una de las actividades más singulares de la programación de la Semana Europea da Mobilidade.

La propuesta, organizada por la Agrupación Deportiva Un Paso Máis, se llevará a cabo entre las 11.00 y las 13.00 horas sobre un recorrido circular de aproximadamente dos kilómetros, con salida y llegada en el entorno de la Praza do Concello y de los jardines municipales. El itinerario discurrirá por las calles Colón, Desiderio Varela, Gran Vía y Cervantes, y estará limitado a un máximo de 500 participantes.

El circuito fue concebido expresamente como una actividad lúdica, recreativa, deportiva, inclusiva y no competitiva. Cada persona irá a su ritmo, corriendo, caminando, saltando o empujando un carrito. "Participar sí, competir no", es la filosofía de la organización.

Entre los obstáculos figuran la ArañeiraTodo LAR, construída con hilos de lana; Non pises as rodas de GARVI!, con un percorrido entre neumáticos; O Limbo do Ferreteiro, formado por cuerdas que deberán sortearse por debajo; y la denominada Bomba de fariña, donde varios voluntarios caracterizados recibirán a los participantes en una experiencia de carácter festivo. El centro multidisciplinar Eloy Calvo diseñará también tres pruebas específicas: el Campo de Minas, Paso dos Aros y el Xogo das Paralelas, orientadas al movimiento, a la coordinación y a la diversión.

La organización invita a los participantes a acudir disfrazados. La actividad tendrá un carácter solidario y los fondos procedentes de las inscripciones se destinarán a programas anuales de deporte adaptado e inclusión de Un Paso Máis.