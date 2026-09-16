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Carballo

Una jornada práctica en Carballo para "deixar de correr detrás dos problemas" 

Está organizada por Axober y se celebrará el 22 de septiembre en el Espazo Nature de Razo

Redacción Carballo
16/09/2026 18:02
Más de sesenta emprendedores asistieron a la jornada organizada por Axober
Una jornada de emprendedores organizada por Axober
Mar Casal
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La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) prepara una jornada formativa para el próximo martes 22 de septiembre dirigida a empresas, profesionales y personas interesadas en optimizar su gestión diaria, que lleva por título "Como deixar de correr detrás dos problemas".  Será en el Espazo Nature de Razo, de 10.30 a 12.30 horas. 

Se trata de una jornada de carácter práctico centrada en la metodología LEAN, una herramienta clave para mejorar la productividad, incrementar el rendimiento y reforzar la satisfacción del cliente. Al finalizar, habrá un espacio para el café y networking, favoreciendo el intercambio de experiencias entre los asistentes.

El encuentro está dirigido especialmente a gerentes de empresas, responsables de plantas, producción, operaciones, almacén y logística y profesionales implicados en la organización y mejora de procesos.

La jornada será gratuita para los socios de Axober, mientras que los acompañantes de socios deberán de abonar 5 euros y los no socios, 10 euros. Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web, axober.org. 

La iniciativa de Axober cuenta con la colaboración del Concello de Carballo, la Diputación de A Coruña y la consultoría Team&Time.

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