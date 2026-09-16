Una jornada práctica en Carballo para "deixar de correr detrás dos problemas" 

Una jornada de emprendedores organizada por Axober Mar Casal

La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) prepara una jornada formativa para el próximo martes 22 de septiembre dirigida a empresas, profesionales y personas interesadas en optimizar su gestión diaria, que lleva por título "Como deixar de correr detrás dos problemas". Será en el Espazo Nature de Razo, de 10.30 a 12.30 horas.

Se trata de una jornada de carácter práctico centrada en la metodología LEAN, una herramienta clave para mejorar la productividad, incrementar el rendimiento y reforzar la satisfacción del cliente. Al finalizar, habrá un espacio para el café y networking, favoreciendo el intercambio de experiencias entre los asistentes.

El encuentro está dirigido especialmente a gerentes de empresas, responsables de plantas, producción, operaciones, almacén y logística y profesionales implicados en la organización y mejora de procesos.

La jornada será gratuita para los socios de Axober, mientras que los acompañantes de socios deberán de abonar 5 euros y los no socios, 10 euros. Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web, axober.org.

La iniciativa de Axober cuenta con la colaboración del Concello de Carballo, la Diputación de A Coruña y la consultoría Team&Time.