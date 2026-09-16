Unos 200 trabajadores de la Costa da Morte utilizarían a diario el autobús de Carballo al Chuac

Paula Seoane y Ángela Facal, presentaron este miércoles la solicitud en el registro del Concello de Carballo Mar Casal

Unos 200 trabajadores de la Costa da Morte utilizarían a diario una conexión directa en autobús entre Carballo y la zona hospitalaria de A Coruña si el servicio llegase a ponerse en marcha. Así lo refleja el estudio de demanda elaborado por las promotoras de la iniciativa, Paula Seoane y Ángela Facal, que este miércoles dieron un nuevo paso en una reivindicación iniciada hace años al presentar en el registro del Concello de Carballo una solicitud acompañada de 287 adhesiones.

Los datos permiten por primera vez dimensionar el uso que podría tener la línea. De las 287 personas consultadas, 186 aseguran que viajarían en ella todos los días y otras 80 entre tres y cuatro días por semana. Diez la emplearían una o dos jornadas y ocho de forma ocasional. La demanda procede además de buena parte de la comarca: 172 adhesiones son de residentes en Carballo, 24 en Coristanco, 23 en A Laracha, 21 en Ponteceso, 16 en Malpica y 13 en Cabana, además de trabajadores de Vimianzo, Laxe, Zas o Muxía.

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El destino mayoritario es el Chuac, donde trabajan 200 de los firmantes, aunque la conexión también sería utilizada por empleados de otros centros del área coruñesa. Hay 32 adhesiones de la Lavandería de A Grela, 24 del Materno, 13 del Centro Oncológico y otras correspondientes a Abente y Lago, San Rafael y diferentes centros.

La encuesta evidencia asimismo hasta qué punto el coche es ahora la alternativa dominante: 195 personas realizan el desplazamiento en vehículo particular y 83 comparten coche, frente a solo dos que utilizan el transporte público. De esta manera, la creación de una conexión directa en autobús entre Carballo y el Chuac permitiría reducir de forma significativa el número de vehículos que acceden cada día a la zona hospitalaria de A Coruña, en unos 200.

Un servicio piloto para mañana y tarde

Con estas cifras, las promotoras plantean que se estudie la implantación de un servicio piloto directo entre Carballo y la zona hospitalaria, inicialmente adaptado a los turnos de mañana y tarde y con la posibilidad de ampliarlo posteriormente al nocturno. La propuesta contempla además que trabajadores de otros municipios puedan desplazarse hasta Carballo para incorporarse a la línea.

El documento llega a concretar posibles horarios. Para quienes entran a las 8.00 horas se plantea una salida de Carballo a las 6.50 y llegada al Chuac sobre las 7.20. Para el turno de tarde, que comienza a las 15.00, el autobús partiría a las 13.50 y alcanzaría el hospital aproximadamente a las 14.20. El regreso tras esa jornada se realizaría a las 22.15 horas. La adaptación a las jornadas laborales resulta especialmente relevante porque 225 de las 287 adhesiones corresponden a trabajadores con turnos rotatorios.

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La solicitud reclama ahora el apoyo institucional de Carballo, Cabana, Coristanco, Laxe, Ponteceso, Vimianzo, Malpica y A Laracha, así como una reunión con la Xunta, la dirección del Chuac y las concesionarias de transporte para estudiar la viabilidad de la propuesta.

Hasta tres horas para ir y volver

La reivindicación no parte de la inexistencia de autobuses entre Carballo y A Coruña, sino de que los actuales no ofrecen una conexión directa con los hospitales ni encajan con los horarios de entrada y salida de los trabajadores. Una situación que los afectados ya habían denunciado anteriormente y que volvió a hacerse pública a principios de este mes.

La documentación presentada compara ambas opciones. Un desplazamiento para el turno de mañana utilizando las conexiones actuales puede alcanzar una hora y 39 minutos: al trayecto hasta A Coruña hay que sumar el desplazamiento hasta la parada urbana, la espera y un segundo autobús hasta el hospital. Una conexión directa reduciría ese recorrido a unos 30 minutos. En el conjunto de ida y vuelta, un trabajador podría llegar a invertir cerca de tres horas diarias en transporte público.

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Esta falta de alternativas explica, según las promotoras, la dependencia del coche y añade otros problemas, desde el coste de los desplazamientos —solo los peajes de la AG-55 rondan los 5,20 euros diarios— hasta las dificultades para aparcar en el entorno del Chuac y los riesgos asociados a tantos kilómetros de carretera.

La propuesta comienza también a recabar apoyos políticos. BNG y PSOE ya han manifestado su respaldo y las promotoras prevén reunirse el próximo lunes igualmente con el PP, en concreto con el portavoz de Carballo y diputado autonómico, Rubén Lorenzo.