A competición real e a virtual danse a man en Carballo co piloto Manu Rey
O mozo carballés exhibirá este sábado a súa barqueta e instalará simuladores profesionais para que o público poida competir
A Semana Europea da Mobilidade incorporará o sábado 19 de setembro unha proposta diferente que permitirá achegarse ao mundo do motor desde dúas perspectivas: a competición real e a pilotaxe virtual.
A partir das 11.00 horas, a Praza do Concello acollerá a actividade Do circuíto ao simulador, organizada por O’Largo SIM Experience, coa exposición dunha barqueta de competición e a instalación de dous simuladores profesionais de carreiras abertos á participación do público.
A iniciativa parte de Manu Rey, piloto de competición e piloto profesional virtual, coa intención de xuntar nun mesmo espazo os dous mundos nos que desenvolve a súa actividade.
O público poderá ver de preto a barqueta coa que Rey compite no Campionato Galego de Montaña e coa que tamén participou en probas do ámbito estatal, como a Subida ao Fito, en Asturias, e a Subida a Chantada, nas que acadou a segunda posición.
Xunto ao vehículo instalaranse dous simuladores profesionais nos que as persoas asistentes poderán poñerse ao volante virtual e disputar diferentes quendas ao longo da xornada. A intención é establecer unha competición polos mellores tempos. Poderán participar maiores de 14 anos. As inscricións estarán abertas desde o venres 18 en https://manureyolargo.com/sim
A proposta permite achegar ao público unha disciplina cada vez máis profesionalizada, a simulación de carreiras, e comprobar ata que punto a pilotaxe virtual reproduce aspectos técnicos da competición real: trazadas, puntos de freada, precisión, concentración ou xestión dos tempos.