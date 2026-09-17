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Diario de Ferrol

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Carballo

A competición real e a virtual danse a man en Carballo co piloto Manu Rey

O mozo carballés exhibirá este sábado a súa barqueta e instalará simuladores profesionais para que o público poida competir

Redacción Carballo
17/09/2026 21:31
El piloto Manu Rey por la derecha
El piloto Manu Rey por la derecha
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A Semana Europea da Mobilidade incorporará o sábado 19 de setembro unha proposta diferente que permitirá achegarse ao mundo do motor desde dúas perspectivas: a competición real e a pilotaxe virtual.

A partir das 11.00 horas, a Praza do Concello acollerá a actividade Do circuíto ao simulador, organizada por O’Largo SIM Experience, coa exposición dunha barqueta de competición e a instalación de dous simuladores profesionais de carreiras abertos á participación do público.

A iniciativa parte de Manu Rey, piloto de competición e piloto profesional virtual, coa intención de xuntar nun mesmo espazo os dous mundos nos que desenvolve a súa actividade.

O público poderá ver de preto a barqueta coa que Rey compite no Campionato Galego de Montaña e coa que tamén participou en probas do ámbito estatal, como a Subida ao Fito, en Asturias, e a Subida a Chantada, nas que acadou a segunda posición.

Xunto ao vehículo instalaranse dous simuladores profesionais nos que as persoas asistentes poderán poñerse ao volante virtual e disputar diferentes quendas ao longo da xornada. A intención é establecer unha competición polos mellores tempos. Poderán participar maiores de 14 anos. As inscricións estarán abertas desde o venres 18 en https://manureyolargo.com/sim

A proposta permite achegar ao público unha disciplina cada vez máis profesionalizada, a simulación de carreiras, e comprobar ata que punto a pilotaxe virtual reproduce aspectos técnicos da competición real: trazadas, puntos de freada, precisión, concentración ou xestión dos tempos.

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