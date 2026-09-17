Carballo amplía a súa formación dixital con cursos de mecanografía e ofimática
A Escola de Informática para maiores de 60 anos ten aberto o prazo de inscripción ata o 23 de setembro
O Concello de Carballo amplía neste curso a oferta formativa da Aula CeMIT con dúas propostas destinadas a mellorar as competencias dixitais da veciñanza. Á Escola de Informática para maiores de 60 anos súmase como novidade un curso de mecanografía e ofimática básica, aberto a persoas adultas de todas as idades.
A escola destinada a mellorar as competencias dixitais das persoas maiores desenvolverase de outubro de 2026 a maio de 2027 e contará con dous grupos, un os luns de 10.00 a 12.00 horas e outro os martes no mesmo horario, na Aula CeMIT. En total están previstas 110 horas de docencia ao longo do curso para un total de 40 persoas. A formación adaptarase aos distintos niveis dos participantes.
Unha parte especialmente práctica estará dedicada ás ferramentas dixitais que xa forman parte da vida cotiá: Sergas Móbil, Cl@ve, sedes electrónicas e outros servizos das administracións, así como compras e xestións en liña. A seguridade terá tamén un peso importante, con formación para identificar phishing, SMS, correos, chamadas ou mensaxes fraudulentas e utilizar con seguridade códigos QR, ligazóns e descargas. O curso achegará ademais ás persoas maiores á intelixencia artificial.
O prazo de inscrición para a Escola de Informática está aberto ata o 23 de setembro, e terán preferencia as persoas que non participasen nas anteriores edicións.
A principal novidade deste curso é a posta en marcha dunha formación específica en mecanografía e ofimática básica, dirixida a persoas maiores de 18 anos e para a que non é preciso contar con coñecementos previos. Os exercicios adaptaranse ao nivel de partida e ao ritmo de aprendizaxe de cada participante.
A actividade terá unha duración de 30 horas, distribuídas en sesións semanais de dúas horas, os martes de 17.00 a 19.00 horas, a partir do mes de novembro. O prazo para anotarse nesta nova actividade permanecerá aberto ata o 19 de outubro.