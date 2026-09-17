El PP carballés pedirá al pleno impulsar la mejora de la carretera provincial de Pedra do Sal 

Rubén Lorenzo, portavoz del PP carballés, en una pasada sesión plenaria Mar Casal

El PP de Carballo presentará en el próximo pleno una moción para instar a la Diputación a impulsar y agilizar los trámites necesarios para llevar a cabo la mejora integral de la carretera de Pedra do Sal, la DP-1916.

Los populares señalan que se trata de una demanda histórica y reiterada de los vecinos de las parroquias de Lema, Noicela y Rebordelos, trasladada también a través de los Consellos Parroquiais.

Recuerda el PP que en noviembre de 2018, el Consello Parroquial de Noicela-Rebordelos identificaba la carretera de acceso a la playa como una de las prioridades de la parroquia. Posteriormente, en octubre de 2021, el PP llevó esta demanda al pleno de la Diputación, reclamando la redacción urgente de un proyecto de ampliación de la vía en el tramo hacia Pedra do Sal y Baldaio. En mayo de 2022, el Consello Parroquial de Noicela-Rebordelos volvía a señalar la prioridad de esta actuación.

Finalmente, en febrero de 2026 la Diputación anuncia una inversión de casi 1,3 millones de euros para una actuación integral en la vía, que contempla la mejora del firme, el ensanchamiento de la calzada y la ejecución de una senda peatonal. Según lo anunciado, el ente provincial también asumía la redacción del proyecto y la obtención de los terrenos necesarios.

“Estamos ante unha demanda que leva anos sobre a mesa e ante un investimento que xa foi anunciado. O que queremos é que ese compromiso avance e se traduza canto antes nun proxecto licitado e nunhas obras executadas”, señala el portavoz municipal del PP, Rubén Lorenzo.

Por ello, el asunto irá al pleno del próximo 28 de septiembre. A través de una moción, el PP pide al Concello instar a la Diputación a agilizar la tramitación de la actuación, así como a informar sobre el estado actual de la redacción del proyecto, la situación de los terrenos necesarios para la obra y los trámites que estén todavía pendientes para poder licitar las obras.

Los populares también piden que se traslade al Concello una previsión temporal para la licitación y el inicio de las obras. “A veciñanza leva anos pedindo esta mellora e a Deputación xa anunciou os fondos necesarios para facela realidade. Agora é o momento de dar pasos adiante, coñecer en que punto está a tramitación e axilizar todo o que sexa necesario para que as obras poidan comezar canto antes”, añade Lorenzo.