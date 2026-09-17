Carballo
La accesibilidad universal, protagonista en la Semana da Mobilidade de Carballo
Este viernes habrá un circuito de bicicletas adaptadas en la Praza do Concello
La accesibilidad universal será la protagonista de la Semana Europea da Mobilidade este viernes 18 de septiembre en Carballo. La Praza do Concello acogerá un circuito de bicicletas adaptadas, organizado por la asociación Íntegro, en colaboración con la Fundación ENKI.
La actividad será de participación libre y ofrecerá la oportunidad de conocer y probar soluciones de movilidad adaptadas a diferentes capacidades.
La jornada pretende visibilizar que una movilidad verdaderamente sostenible debe ser también accesible y permitir que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.