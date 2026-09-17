La Cofradía de Pescadores de Laxe acercó a Carballo la calidad de los productos de su lonja con gran éxito de asistencia

El chef Miguel Mosteiro repartiendo raciones Mar Casal

La Cofradía de Pescadores de Laxe acercó en la mañana de este jueves a Carballo los productos procedentes de su pesca costera artesanal a través de una degustación gratuita celebrada en la Praza do Concello. La iniciativa despertó una gran expectación y en menos de una hora se repartieron 580 degustaciones: 200 tapas de fideuá de juliana y longueirón y 380 croquetas de pulpo con mostaza de pimentón.

Aunque la degustación no estaba anunciada hasta las las 12.00, el público comenzó a congregarse alrededor del mesado de cocina de Miguel Mosteiro desde las once, atraído por la propuesta gastronómica que se estaba preparando y también por la presencia de dos equipos de la Televisión de Galicia, que grabaron la actividad para el Telexornal y para el programa Hora Galega.

Miguel Mosteiro preparando las raciones Mar Casal

Los asistentes valoraron especialmente la calidad del producto y de las elaboraciones, y varios de ellos se interesaron además por los puntos de venta en los que pueden adquirir pescado procedente de la lonja de Laxe.

Como en las citas anteriores, el objetivo de esta iniciativa, impulsada por la Cofradía de Pescadores de Laxe con el apoyo del GALP Costa da Morte, es dar a conocer la calidad de los recursos pesqueros de la lonja de Laxe, fomentar el consumo de pescado fresco y de proximidad y poner en valor la pesca costera artesanal, destacando la frescura y calidad de sus capturas y su contribución a un modelo de pesca sostenible. La campaña busca además mostrar diferentes formas de preparar e incorporar el pescado y el marisco a la alimentación habitual, ofreciendo ideas y elaboraciones variadas que faciliten su consumo den el día a día.

La acción de ese jueves en Carballo se suma a las realizadas este año en las plazas de abastos de Santiago y Noia, dentro de una campaña de promoción que ya recaló el año pasado en Vimianzo y A Coruña y que culminará el próximo 1 de octubre con un acto de cierre en el Parador Costa da Morte, en Muxía.