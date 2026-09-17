Lidl reabre este viernes su tienda de Carballo tras invertir más de tres millones de euros en su mejora

Exterior del remodelado establecimiento Cedida

Lidl reabrirá este viernes su renovada tienda situada en la Avenida Bértoa de Carballo, en cuya modernización ha invertido más de tres millones de euros. Con esta intervención, el establecimiento contará con un 34% más de sala de ventas, que pasa de unos 1.000 m2 a más de 1.400 m2.

Esta mayor superficie permite que la cadena pueda ampliar el surtido de productos que ofrece, que sumará más de 100 referencias nuevas a disposición de los clientes de este local, entre las que cobra especial protagonismo la oferta de vinos regionales.

Pensando en ofrecer una experiencia de compra más cómoda y sostenible, Lidl ha ampliado también el número de plazas de parking habilitadas (de 70 a 82), al tiempo que incorpora dos puntos de carga para vehículos eléctricos.

El establecimiento estará abierto de lunes a sábado de 9 a 21.30 horas, así como los segundos, cuartos y quintos domingos de mes de 9.30 a 14.30 horas, coincidiendo con los días de feria.

Asimismo, incorpora otras medidas alineadas con el compromiso de Lidl con el crecimiento sostenible, como unos 500 m2 de paneles solares destinados a favorecer el autoconsumo de energía.

Jaime Herrá, director regional de Lidl en Galicia, anima a los carballeses a conocer las nuevas instalaciones a partir de este vierns, jornada en la que se ofrecerá una degustación gratuita de quesos, floopies y croissants.

Ampliación de la plantilla y proveedores locales

La renovación de esta tienda irá acompañada de una ampliación de la plantilla que atiende el inmueble, y que alcanzará ahora las 23 personas (con dos puestos de nueva creación). Además, Lidl también apoya la consolidación de los puestos de trabajo indirectos e inducidos con la contratación de empresas locales para el diseño y la ejecución de la obra: la ingeniería coruñesa Cotecno ha liderado los trabajos técnicos, mientras que la constructora Navila, con sede en Arteixo, se ha encargado de la edificación.

La provincia de A Coruña concentra la mayoría de intervenciones previstas en el plan de expansión de la cadena para Galicia este 2026 al sumar siete de las nueve actuaciones planificadas. En concreto, tres de ellas se corresponden con obras ya finalizadas y a disposición de los gallegos (Narón, Ferrol – hospital y Carballo), mientras que, de las restantes, tres (Cee, Ordes y Oleiros) están actualmente en fase de ejecución y la última (la ampliación de Ferrol – A Gándara) está previsto que se inicie próximamente.

A este respecto, Jaime Herrá, destaca que “esta reapertura en Carballo consolida nuestro plan de expansión en A Coruña, una provincia clave en la que concentramos casi el 80% de nuestras actuaciones en Galicia este 2026. Al mismo tiempo, el impulso de obras recientes en municipios como Narón, Cee, Ordes u Oleiros reafirma nuestro compromiso por acercar nuestra oferta a los vecinos de toda la región”.

Además de estas intervenciones en A Coruña, Lidl también ha abierto su primera tienda en Poio y ha trasladado su establecimiento de Sanxenxo al polígono industrial de Nantes, ambas actuaciones en la provincia de Pontevedra.

Impacto en la provincia

Según el último ‘Informe de impacto corporativo de Lidl’, elaborado por la consultora independiente PwC, la actividad de Lidl genera una huella global de 238,3 millones de euros en la provincia de A Coruña, lo que supone un 0,74% del PIB total, convirtiéndose así en la segunda provincia gallega en la que su actividad tiene mayor peso.

Este es el resultado de sumar el impacto directo (23,5 millones), indirecto (180,6 millones) e inducido (34,2 millones), que han ido creciendo de manera sostenida, acumulando un aumento del 62,95% desde 2018. Asimismo, la cadena ya dinamiza cerca de 5.000 puestos de trabajo en A Coruña, entre directos (435), indirectos (3.928) e inducidos (588), lo que representa el 1,02% del total de la provincia.

De este modo, A Coruña es la demarcación gallega en la que Lidl apoya más empleos, tanto en términos absolutos como en valores relativos de aportación al tejido laboral. Este liderazgo se corresponde con el incremento sostenido de los últimos años, ya que desde 2018 Lidl ha incrementado un 60,2% su impacto laboral.

Tras más de 25 años de presencia en Galicia, Lidl sigue trabajando para contribuir a la dinamización del mercado laboral y la economía de la región. Desde la inauguración de sus primeras tiendas en O Porriño, Culleredo, Ferrol y Lugo, en 1998, la cadena ha impulsado un plan de expansión sostenido y sostenible que le permite contar, a día de hoy, con 41 tiendas distribuidas entre las distintas provincias y una plantilla de cerca de 1.000 empleados.

La compañía también mantiene desde hace años un firme compromiso con el producto y proveedor local: actualmente trabaja con más de 60 proveedores regionales, con compras anuales que superan los 385 millones de euros.