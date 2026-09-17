O festival Xiria Pop chega a Carballo este fin de semana
A banda El Último Ciclista abre os concertos este venres no Casino, a partir das 22.00 horas
O festival Xiria Pop comeza esta noite no Casino de Carballo, coa música de oito bandas moi diferentes, unidas pola personalidade artística, a calidade e a música afastada dos circuitos máis comerciais. El Último Ciclista será o grupo encargado de abrir o evento este venres, cun pop especialmente coidado nas melodías, letras e arranxos que presentará en Carballo o seu novo traballo.
Desde Pamplona chegarán Dum Dum Pacheco, cunha mestura de sons dos sesenta, rock and roll e psicodelia folk e pop, marcada pola guitarra e por unha forte sección rítmica. O cartel internacional desta primeira xornada estará representado polo dúo berlinés Grateful Cat. Completará a noite Óscar Avendaño & Repousado, unha das facetas máis persoias do músico vigués, cun repertorio de folk rock de raíces británicas e americanas.
O sábado terá un protagonismo especial a escena galega. Abrirá o festival o grupo carballés Lowcos, con 16 anos de traxectoria, rock alternativo e ecos do post punk. Tamén subirán ao escenario o trío galego Faul, seguirán os madriñelos El Gobierno e cerrará a noite F. A. N. T. A., o trío catalán convertido xa nun clásico do punk pop a nivel estatal.
As portas do Casino abrirán ás 21.00 horas, e os concertos darán comezo unha hora despois.