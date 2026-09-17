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Diario de Ferrol

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Carballo

Os Premios Fouciño chegan a Baio no mes de outubro centrados na animación galega

O cine será protagonista durante todo o mes no concello de Zas co ciclo Afiando Fouciños

Redacción Carballo
17/09/2026 17:05
Presentación dos Premios Fouciño nas Torres do Allo
Presentación dos Premios Fouciño nas Torres do Allo
D.C.
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Os VI Premios Fouciño chegarán a Baio (Zas) entre o 22 e o 24 de outubro, que este ano porán o foco na animación galega. O certame foi presentado onte nas Torres do Allo por dous membros da organización, Alejandro Gándara e Lucas Espasandín; o alcalde de Zas, Manuel Muíño, e o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira.

 A programación comezará cunha retrospectiva de curtametraxes da produtora Dygra Films, pioneira da animación 3D en Europa. O venres 23 Raquel Rodríguez achegará o proceso de animación ao alumnado do instituto de Baio, e, pola tarde haberá unha sesión de curtametraxes galegas de animación. O sábado 24 é o día grande do festival, con varias propostas enfocadas na creación dos máis novos. Así, presentarase a curtametraxe resultante do obradoiro de documental desta edición, e tamén se proxectará “Jardín de plástico”, da vimiancesa Daniela González.

 Haberá sesión vermú con Luama Son Sistema, e pola tarde será a competición oficial coa proxección dos traballos finalistas nas categorías xeral e escolar. Xa pola noite está previsto un concerto de Mal Juicio, entrega de premios e nova sesión de música co pop urbano de ünder & Diego Flaneur, o rock psicodélico e festivo de Skanderani e sesión de música de baile con Ningún DJ . O cine será protagonista durante todo o mes no concello de Zas co ciclo Afiando Fouciños, que servirá como anticipo ao festival. 

A mostra comezará o 26 de setembro coa proxección de “O río Porto”, seguirá o 2 de outubro con “360 curvas”; o 5, “Crónicas dun non”; e rematará o 18 con “Deuses de Pedra”. As sesións proxectararnse entre os auditorios de Zas e de Baio. Tanto o alcalde como o vicepresidente da Deputación destacaron o nivel desta nova edición do festival. O rexedor tamén tuvo un recordo especial para Mabel Montes, unha das promotoras deste evento, falecida recentemente. Destacou ademais que estes premios converten a Baio nun lugar de encontro da curtametraxe galega

Xosé Regueira tamén destacou o papel fundamental dos Premios Fouciño "para loitar contra o illamento cultural e demostrar que o medio rural coruñés é un escenario vivo, punteiro e vangardista para o desenvolvemento de propostas audiovisuais de calidade". 

Alejandro Gándara agradeceu o apoio do Concello e da Deputación para levar a cabo este proxecto. 

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