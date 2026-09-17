Youtubeiras+ crea un novo galardón honorífico á traxectoria na creación dixital
O número de participantes medra cada ano e os promotores esperan que siga a evolución positiva
Youtubeiras+, proxecto organizado polos servizos de normalización lingüística de dez concellos -entre eles o de Carballo-, das tres universidades e da Deputación da Coruña co obxectivo de promover o talento en galego nas redes sociais, lanza un novo premio honorífico para distinguir a traxectoria de persoas e iniciativas no eido da creación dixital na nosa lingua.
Esta é a gran novidade que trae a décima edición dos Premios Youtubeiras, cuxas bases xa se poden consultar en www.youtubeiras.gal. O prazo de inscrición manterase aberto até as 23.59 horas do día 15 de novembro. O certame, que repartirá 7.500 euros entre as persoas premiadas, divídese en sete categorías: Canle, Creación de contidos, Pódcast, Revelación, Calidade lingüística, Rede e Premio do Público. Os dous primeiros apartados contarán cunha dotación económica de 1.250 euros e as cinco restantes, de 1000 euros.
Estas son as liñas mestras que definen esta nova edición dos Premios Youtubeiras+, que se desenvolverán baixo o lema Dez anos en rede. Así o explicaron en rolda de prensa este xoves o alcalde de Ames, Blas García Piñeiro; o alcalde de Carballo, Daniel Pérez López; a concelleira de Lingua do Concello de Teo, María Vázquez Rey, e a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da Universidade de Santiago de Compostela, Ana Cabana Iglesia.
O rexedor carballés detallou as cifras da anterior edición, así como o volume de participación das primeiras convocatorias. Con estes números, Daniel Pérez ilustrou a evolución duns galardóns aos que concorreron un total de 126 canles en 2025, fronte ás 89 de 2024 ou 68 de 2023. No referente ao Premio do Público, engadiu que en 2025 se presentaron 49 vídeos nesta categoría, fronte aos 41 do curso anterior ou os 24 de 2024. “Aspiramos a manter nesta edición o crecemento sostido e constante que se rexistrou nestes anos”, sinalou o alcalde de Carballo.
Por último, Daniel Pérez compartiu os datos da primeira edición de Youtubeiras+, que tivo lugar entre 2016 e 2017. Por aquela altura, o certame fixábase máis nos vídeos, xa que a participación non se aglutinaba como agora ao redor das canles. Con esa forma inicial de contabilizar a participación, en 2017 contabilizáronse 202 vídeos, mentres que en 2020, no ano dos confinamentos por mor da pandemia da covid, chegouse ao pico de 536 vídeos.