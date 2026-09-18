A Noite Europea das Persoas Investigadoras convertirase en Carballo nunha semana enteira arredor da ciencia
Do 21 ao 27 de setembro a divulgación científica chegará aos centros educativos ó Pazo da Cultura, ás Escolas Agra de Caldas, á Praza do Concello e o Mercado municipal
En Carballo a Noite Europea das Persoas Investigadoras irá moito máis alá dunha noite para estenderse do 21 ao 27 de setembro e levar a divulgación científica aos centros educativos, ao Pazo da Cultura, ás Escolas do Xardín Agra de Caldas, á Praza do Concello e ao mercado municipal.
Encontros con investigadores e investigadoras, visitas a empresas, experimentos, intelixencia artificial, química, historia, astronomía, drons, maxia, un planetario, zarzuela ou mesmo un vermú científico forman parte dun programa pensado para achegar a ciencia á cidadanía, espertar a curiosidade e mostrar especialmente á mocidade que investigar, innovar e traballar no ámbito científico tamén pode formar parte do seu futuro.
A programación abrangue propostas para públicos moi diversos e combina actividades escolares con outras abertas ao conxunto da veciñanza, según se explicou este venres na presentación, na que participaron o alcalde, Daniel Pérez; o concelleiro de Innovación e Fondos Europeos, Iván Andrade; Verónica Bolón, en representación da Universidade da Coruña e da Academia Joven de España; Diego Iglesias, de Axober, e Mónica Mariño, do IES Alfredo Brañas.
Foi precisamente Mónica Mariño quen puxo voz a un dos momentos máis emotivos do acto, coa lembranza da profesora de Física e Química Isabel Regueiro, colaboradora de LandraCiencia e recentemente falecida.
Daniel Pérez sinalou que era imposible realizar esta presentación sen reservar un espazo para ela e para a pegada que deixou tanto no ámbito educativo coma nas iniciativas de divulgación científica desenvolvidas en Carballo.
Ciencia de km 0
O concelleiro de Innovación, Iván Andrade, resumiu a filosofía da programación nunha idea: “Ciencia de Carballo, ciencia en Carballo e ciencia feita en Carballo”.
Porque o obxectivo non é unicamente traer a Carballo grandes nomes da investigación, senón tamén facer visible a ciencia, a tecnoloxía e a innovación que xa se producen no territorio.
Nesa mesma liña incidiu Diego Iglesias, que destacou a importancia de dar visibilidade ás empresas da contorna e mostrar o talento que existe no propio concello.
Unha filosofía que se reflicte, por exemplo, nas actividades promovidas por Nauterra cos centros educativos ou na proposta de Axober e NordesTech sobre os drons e vehículos non tripulados utilizados en emerxencias, salvamento, vixilancia forestal e costeira ou control de infraestruturas.
Verónica Bolón puxo en valor precisamente esa dimensión do programa e a colaboración da Universidade da Coruña e da Academia Joven de España, que permitirá achegar investigadores e investigadoras directamente ao alumnado. Bolón salientou a extensión e a calidade dunha programación pouco habitual mesmo en cidades de maior tamaño.
A ciencia sae dos laboratorios
Para o alcalde, Daniel Pérez, a idea fundamental é precisamente que durante unha semana Carballo se converta nun espazo para a ciencia.
O programa busca romper coa percepción da ciencia como algo afastado, complexo ou reservado a especialistas. A ciencia poderá tocarse, experimentarse e compartirse: desde construír un espectroscopio ata entrar nun planetario, realizar experimentos químicos, coñecer a tecnoloxía empregada polos drons ou descubrir o universo a través da luz, do son, dos aromas e do tacto.
“O que buscamos é aproximar a ciencia á xente”, explicou Pérez. Ao longo da semana haberá encontros con investigadores e investigadoras nos centros educativos, visitas de estudantes ás instalacións de Nauterra e actividades específicas para diferentes niveis escolares.
O obxectivo non é só transmitir coñecemento, senón espertar curiosidade e vocacións científicas, e mostrarlles aos mozos e mozas que dedicarse á ciencia tamén pode ser unha opción de vida. Esa reflexión está moi presente tamén en 'La medición de un sueño', de Cosmozarza, unha proposta protagonizada pola física Alicia Sintes que mestura ciencia, música e teatro e que introduce unha pregunta moi próxima á mocidade: se é posible desenvolver unha carreira científica sen ter que marchar do lugar no que se nace.
O que buscamos é aproximar a ciencia á xente
Porque outro dos obxectivos do programa é precisamente mostrar que desde Galicia e desde Carballo tamén se pode investigar, innovar, traballar en empresas tecnolóxicas e participar en proxectos de dimensión internacional. A programación combina ese talento próximo con figuras de primeiro nivel, pero aposta por presentalas en formatos accesibles e próximos.
Un dos exemplos chegará o sábado 26, ás 13.00 horas no mercado municipal, co vermú científico protagonizado polo xenetista Ángel Carracedo e por María Jesús Lamas, directora da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios.
Outro dos principios da programación é a accesibilidade. O domingo, o espectáculo Universo accesible, de Cosmos Creativo, ofrecerá unha experiencia multisensorial concibida desde os principios do deseño universal e adaptada para persoas con TEA e con discapacidade visual, auditiva, neurolóxica ou intelectual. “Se dicimos que queremos achegar a ciencia a toda a cidadanía, ese ‘toda’ ten que ser de verdade”, resumiu Daniel Pérez.
O alcalde pechou a presentación agradecendo a colaboración das universidades, da Academia Joven de España, de Nauterra, Axober, dos centros educativos, das empresas, dos investigadores e investigadoras e do resto das entidades implicadas nun proxecto que medra precisamente grazas á colaboración entre Concello, universidade, ensino, investigación e tecido empresarial.
O Concello convida a toda a veciñanza, e especialmente ás familias e á mocidade, a participar: experimentar, preguntar, tocar, mirar, escoitar e, sobre todo, deixarse sorprender pola ciencia.