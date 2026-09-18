El reloj del ayuntamiento de Carballo marca 50 años

Visita al interior del reloj de Carballo Cedida

Las tres grandes esferas que conforman el reloj de la casa consistorial de Carballo lleva 50 años marcando la hora desde lo alto del consistorio. El reloj forma parte del paisaje cotidiano de Carballo hasta el punto de pasar casi inadvertido, pero detrás de sus agujas se esconden maquinaria, documentos y pequeñas anécdotas que permiten recorrer una parte de la historia contemporánea de la capital de Bergantiños.

Coincidiendo con el 50º aniversario de su instalación, el Concello de Carballo ha acondicionado la torre para incorporarla a las rutas por el patrimonio invisible dentro de las jornadas Carballo na Memoria y de la Semana Europea da Mobilidade.

Por primera vez, desde su entrada en funcionamiento en 1976, este espacio, reservado hasta ahora únicamente a visitas escolares, se abre a los vecinos, que pueden conocer su funcionamiento. Así, este jueves se celebró la primera visita, con gran afluencia de público. Si bien la ruta incluyó también una visita al Arquivo Municipal y una interesante explicación del guía, Hadrián García, sobre la constitución del Concello de Carballo hace 190 años, el reloj fue, sin duda, el gran protagonista.

La documentación del Arquivo Municipal permite reconstruir con bastante precisión la historia del reloj. El proceso para su instalación comenzó en abril de 1975, cuando el pleno acordó convocar el concurso para su adquisición. El pliego exigía un reloj electrónico con tres esferas, sonería de carrillón e iluminación interior, fijando en 600.000 pesetas el precio máximo de adquisición, colocación e iluminación.

Reloj del concello de Carballo Mar Casal

La instalación del reloj despertaba en aquel entonces la curiosidad de los carballeses. En junio de 1975, el alcalde, Pastor Bazarra, explicaba que ya se estaban recibiendo las primeras ofertas para instalar el reloj.

El concurso volvía a anunciarse en enero de 1976 manteniendo las principales características y en junio de ese mismo año el alcalde anunciaba la contratación con una empresa valenciana, que incorporaría

un carrillón electrónico, inicialmente sin melodía, pero preparado para poder añadirla posteriormente.

Finalmente, el 11 de octubre de 1976 se firmó el acta de recepción provisional de la instalación realizada por Salvador Manclús, casa valenciana especializada en relojes de torre y campanas.

El expediente municipal conserva también la factura del reloj, que permite conocer su funcionamiento.

Visita al interior del reloj de Carballo) cedida

El corazón do sistema era un reloj patrón de péndulo, situado en la escalera principal del ayuntamiento, que enviaba impulsos eléctricas hasta un receptor instalado detrás de las esferas. Desde allí se transmitía el movimiento a las agujas de las tres caras de la torre.

El sistema de sonería era igualmente complejo para la época, pues incluía un programador, cinco campanas electrónicas, dos amplificadores de 40 vatios y cuatro altavoces preparados para la intemperie. Las esferas estaban iluminadas desde el interior.

Las tres esferas miden más de dos metros de diámetro y las agujas rondan el metro de longitud, unas proporciones difíciles de apreciar desde la Praza do Concello.

Con el paso de los años, el sistema electromecánico comenzó a dar problemas. El personal municipal recuerda una etapa en la que resultaba difícil mantener el reloj sincronizado y en la que incluso podía ocurrir que cada una de las tres esferas marcase una hora diferente.

A comienzos del presente siglo XXI se produjo una segunda etapa en la historia del reloj. El nombre Salvador Manclús-Valencia, todavía visible en las esferas, permitió contactar con la empresa instaladora. A pesar de que la documentación histórica de la empresa valenciana se perdiera en un incendio, el propio Salvador Manclús se desplazó hasta Carballo y todavía recordaba la instalación, como le comentó en aquel entonces al concejal José Antonio Viña.

Tras analizar fotografías de la maquinaria, se propuso modernizar el sistema sin eliminar los elementos históricos. En 2005 se instaló un motor más moderno y compacto conectado a las transmisiones existentes. Desde entonces, un reloj electrónico sincronizado mediante radiofrecuencia permite corregir automáticamente posibles desviaciones y realizar los cambios horarios, mientras se conservaron las transmisiones, las agujas y la maquinaria originales.

El resultado permite contemplar hoy, en el mismo recinto, distintas generaciones de tecnología aplicadas a una misma función: hacer que Carballo siga mirando hacia la torre par asaber la hora.

Un reloj anterior que también sobrevivió

El tiempo en Carballo tiene un segundo protagonista. Antes del actual reloj existió el de la antigua casa consistorial, el edificio que precedió al actual y que fue derribado. La maquinaria y una de las campanas de dicho reloj se conservan en el Museo de Bergantiños, pero también puede conocerse su historia en el gran panel que acaba de colocarse en la torre del actual ayuntamiento.

De este modo, las visitas pueden establecer un diálogo entre dos relojes y dos casas consistoriales y comprobar como algo tan cotidiano como dar la hora también forma parte del patrimonio de un pueblo. La recuperación de la torre encaja plenamente en el espíritu de las rutas por el patrimonio invisible de Carballo.