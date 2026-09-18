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Diario de Ferrol

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Carballo

Raquel Queizás dálle a volta aos contos tradicionais para falar de igualdade e liberdade coa infancia

A narradora achegou á infancia historias protagonizadas por mulleres que deciden o seu propio destino e homes que se liberan dos estereotipos da masculinidade

Redacción Carballo
18/09/2026 20:39
Actuación de Raquel Queizás (4)
Actuación de Raquel Queizás
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As Escolas do Xardín Agra de Caldas de Carballo acolleron este venres a sesión de narración oral Dámoslle a volta ao conto, unha proposta de Raquel Queizás na que os contos, a memoria familiar e o humor se converteron en ferramentas para cuestionar os roles tradicionais de mulleres e homes.

Ante un público moi familiar, a actriz e narradora foi sacando da súa particular maleta personaxes e historias inspiradas, entre outras fontes, na memoria da súa propia avoa, unha desas mulleres valentes que traballaron desde moi novas, sostiveron as súas familias e demostraron unha autonomía que poucas veces atopou espazo nos relatos oficiais.

A partir dese fío, Queizás achegou á infancia historias protagonizadas por mulleres que deciden o seu propio destino e homes que se liberan dos estereotipos da masculinidade, combinando narración, interpretación e pequenos elementos escénicos.

A actividade permitiu así falar de igualdade e liberdade desde o xogo e a imaxinación.

O xa tradicional obradoiro de seguridade viaria para rapazada de ata 6 anos, no que participaron este mércores 50 nenos e nenas dentro da Semana da Mobilidade, e o espectáculo de Raquel Queizás abren o programa dobre 'De landras a carballos. Medrando con Apego', que ten como finalidade promover a educación en igualdade e en galego.

A próxima cita será o 7 de outubro, cun obradoiro de creación con elementos naturais, dirixido a cativos de 1 a 4 anos. 

O 16 de outubro será o turno para Pasando a bóla, un espectáculo de A Xanela do Maxín, para familias con cativos de 6 a 11 anos. 

O 21 de outubro haberá sesión dobre de Tantarantiña, con Cris de Caldas, para nenos e nenas de 1 a 4 anos.

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