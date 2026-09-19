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Carballo

Carballo prepara su nueva Andaina Solidaria contra el cáncer 

Será el próximo 4 de octubre y continúa abierto el plazo de inscripción 

Redacción Carballo
19/09/2026 20:16
Andaina contra el Cáncer en Carballo (13)
Marcha Solidaria contra el cáncer el pasado año en Carballo
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La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Carballo prepara su nueva marcha solidaria para luchar contra esta enfermedad para el domingo 4 de octubre. La salida será a las 11.00 horas de la Praza do Concello, con un recorrido de 5 kilómetros. 

Las inscripciones están abiertas a través de la página web o también pueden hacerse de forma presencial en la biblioteca Rego da Balsa, en la sede de la AECC situada en el mercado municipal o en la librería Clarión (en la calle Valle Inclán, número 3). El precio es de 5 euros y para los menores de 12 años, de 3. La marcha estará amenizada por la música de la banda municipal de gaitas de Carballo. 

La entidad lleva a cabo diferentes actividades durante todo el año para recaudar fondos para destinar a la investigación de la enfermedad. La andaina y la comida solidaria son las más destacadas. Desde la asociación realizan un llamamiento a la colaboración ciudadana para participar en esta marcha. 

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