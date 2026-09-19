Carballo prepara su nueva Andaina Solidaria contra el cáncer 

Marcha Solidaria contra el cáncer el pasado año en Carballo IG

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Carballo prepara su nueva marcha solidaria para luchar contra esta enfermedad para el domingo 4 de octubre. La salida será a las 11.00 horas de la Praza do Concello, con un recorrido de 5 kilómetros.

Las inscripciones están abiertas a través de la página web o también pueden hacerse de forma presencial en la biblioteca Rego da Balsa, en la sede de la AECC situada en el mercado municipal o en la librería Clarión (en la calle Valle Inclán, número 3). El precio es de 5 euros y para los menores de 12 años, de 3. La marcha estará amenizada por la música de la banda municipal de gaitas de Carballo.

La entidad lleva a cabo diferentes actividades durante todo el año para recaudar fondos para destinar a la investigación de la enfermedad. La andaina y la comida solidaria son las más destacadas. Desde la asociación realizan un llamamiento a la colaboración ciudadana para participar en esta marcha.